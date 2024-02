Muere Toby Keith, polémico cantante de country, a los 62 años de edad

El cantante y compositor de "Beer for my horses", Toby Keith, ha muerto, tenía 62 años. Keith, que sufría un cáncer de estómago, falleció en paz rodeado por su familia, según un comunicado publicado en el sitio web del cantante de country.

"Libró su batalla con gracia y valor", indicó el comunicado. Se le había diagnosticado la enfermedad en 2022.

El cantante de 1.93 metros, que en ocasiones fue una figura divisiva en el mundo del country, saltó a la fama en los años del boom del country en la década de 1990 y se formó una identidad en torno a su estilo y sus composiciones masculinas y pro estadounidenses. A lo largo de su carrera chocó con otros famosos y periodistas y a menudo criticó a ejecutivos discográficos que querían suavizarlo.

Era conocido por su patriotismo explícito en canciones posteriores a los ataque del 11 de septiembre de 2001, como "Courtesy of the Red, White and Blue" y entusiastas canciones de taberna como "I love this bar" y "Red Solo Cup".

Al cantante se le diagnosticó cáncer de estómago en 2022. Foto: X / Toby Keith

Tenía un poderoso chorro de voz, un sentido del humor burlón y un repertorio que abarcaba de baladas románticas a canciones sobre bares. Entre sus 20 números 1 del Billboard estaban "How do you like me now?!", "Should've been a cowboy", "As good as I once was", "My list" y "Beer for my horses" ,un dueto con Willie Nelson.

Un compositor de lo cotidiano

Keith trabajó en los campos petrolíferos de Oklahoma en su juventud y después fue jugador semiprofesional de fútbol americano antes de iniciar su carrera como cantante.

"Escribo sobre la vida y canto sobre la vida y no analizo demasiado las cosas", dijo Keith a AP en 2001 tras el éxito de su canción "I'm just talking about tonight".

A menudo hablaba abiertamente sobre sus posiciones políticas, especialmente después de los ataques del 11 de septiembre. En un principio dijo ser un demócrata conservador, aunque más tarde se describió como independiente.

Tocó en actos de los presidentes George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump. Este último le entregó la Medalla Nacional de las Artes en 2021. Sus canciones y opiniones directas le causaron controversias en ocasiones, algo que parecía disfrutar.

Keith recibió la Medalla de las Artes en 2021. Foto: X / Toby Keith

Algunos de sus últimos éxitos fueron "Love me if you can", "She never cried In front of me" y "Red Solo Cup". En 2015 fue incluido en el Salón de la Fama de Compositores. En noviembre de 2022 fue homenajeado por la organización de derechos de espectáculo BMI y recibió el premio BMI Icon, unos pocos meses después de recibir su diagnóstico de cáncer de estómago.

"Siempre creí que la composición era la parte más importante de toda esta industria", dijo Keith al público de otros cantantes y compositores.

