¿Cazzu respondió a “Cactus”, la tiradera de Belinda contra Nodal?, esto fue lo que publicó

El pasado 31 de enero, Belinda estrenó de manera mundial su nuevo sencillo llamado “Cactus”, tema con el que luego de dos años habló y dio detalles de lo que sucedió durante su relación y ruptura con Christian Nodal, con quien estuvo a punto de llegar al altar.

Luego de todas las indirectas muy directas que Belinda lanza a Nodal en su nuevo sencillo, el sonorense muy a su manera ya respondió, sin embargo, quien también ya hizo sus primeras publicaciones luego de que salió a la luz este polémico tema fue Cazzu, la novia del cantante de regional mexicano.

Foto: IG @cazzu

Fue a través de sus historias de Instagram que “la nena trampa” como también se le conoce a Cazzu hizo su primera publicación, esto a tan solo dos días del estreno del tema que Belinda dedicó a su novio y padre de su hija Christian Nodal.

Sin entrar en polémicas, Cazzu solo publicó una fotografía de su hija a quien tanto ella como Nodal decidieron nombrar Inti y quien nació el pasado 14 de septiembre.

Y es que, en la fotografía publicada por Cazzu en sus historias de Instagram, la trapera argentina captó el costado izquierdo de su bebé quien al parecer estaba gozando del calor y la alberca pues la pequeña Inti aparece en traje de baño.

La cantante argentina publicó una foto de la hija que tiene con Christian Nodal

Foto: IG @cazzu

Cabe señalar que en varias ocasiones la prensa mexicana ha cuestionado a la cantante argentina sobre Belinda, y ella en todo momento se expresó bien de la exprometida del padre de su hija, incluso reconoció el talento y la gran trayectoria que la rubia tiene.

Fue en marzo del 2023 cuando reporteros del programa “Siéntese quién pueda”, platicaron con Cazzu en el aeropuerto en donde por primera vez habló de Belinda.

La también llamada “Nena Trampa” fue cuestionada sobre lo que piensa de las comparaciones que se han hecho de ella y la exnovia de Nodal, por lo que la cantante argentina se refirió a Belinda con un gran respeto no solo a ella como mujer sino como la exitosa cantante que es.

Foto: IG @cazzu

A pesar que la intérprete de temas como “Peli-Culeo”, “Piénsame”, “Maléfica”, “Jefa”, entre muchas otras más dijo admirar y respetar la carrera de Belinda, los cuestionamientos sobre las comparaciones entre ambas continuaron, por lo que la actual novia de Christian Nodal aseguró que no está atenta a ese tipo de críticas.

“No sé quién me compara y que no sé me imagino que a la gente le divierte comparar pero no me siento comparada con ella o tal vez no estoy tan atenta a las cosas en realidad”, dijo Cazzu.