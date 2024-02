Ahora le tira a Nodal, pero hace unos meses Belinda pidió que ya no le preguntaran por él

Este 31 de enero, Belinda demostró por qué es una de las más grandes artistas que tiene México, pues a tan solo unas horas del estreno de “Cactus”, tema con el que regresó de manera fuerte a la escena musical se ha posicionado en el número uno en las tendencias.

Dicho tema era uno de los más esperados este 2024, pues además de que marca el regreso de Belinda en la escena musical, también es con el que rompió el silencio de todo lo que vivió con Nodal, sin embargo, hace unos meses fue la propia cantante quien pidió a la prensa ya no fuera cuestionada sobre su ex novio esto por respeto a la hija y a su pareja del sonorense

Fue en el mes de abril del 2023, tan solo unos días después de que Cazzu y Christian Nodal confirmaron que estaban en la dulce espera de su primogénita cuando la prensa cuestionó a Belinda sobre esta noticia.

Ante esto, como siempre, Belinda accesible atendió a la prensa con tranquilidad y aunque en un inicio la rubia aseguró que la llegada de la bebé de Nodal y Cazzu era una bendición.

Pese a la respuesta de la intérprete de “Luz sin gravedad”, ésta aprovechó el momento e inmediatamente pidió a la prensa ya no volver a cuestionarla sobre Nodal ni nada que tenga que ver con su pasado, esto por respeto a la familia del sonorense, no sin antes desearle lo mejor para él.

"Ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados. De verdad es muy molesto, la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia, yo no tengo que hablar de nadie. Le deseo lo mejor siempre a todo el mundo. Un bebé es una bendición es una alegría. Así que por favor, ya no voy a responder más de esto. Les deseo lo mejor", dijo Belinda.