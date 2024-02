Adela Noriega: Así de bella lucía la actriz en la última telenovela que protagonizó

Este 2024 se cumplirán dieciséis años desde que Adela Noriega decidió alejarse de forma repentina de la farándula y debido a que la bella actriz sigue siendo recordada por su impecable trabajo en las telenovelas en esta nota recordaremos cómo fue su brillante carrera en la pantalla chica y también te mostraremos cómo es que lucía en la última telenovela en la que participó.

Adela Amalia Noriega Méndez es el nombre completo de la actriz nacida el 24 de octubre de 1969 en la Ciudad de México y hasta donde se sabe incursionó en la industria del espectáculo cuando tenía tan solo doce años y fue descubierta por un cazatalentos que la ayudó a participar en distintos comerciales y videos musicales que le permitieron involucrarse en la farándula y a la vez pulir sus habilidades histriónicas.

Sigue leyendo:

"El Privilegio de Amar", la telenovela que le dio éxito mundial a Helena Rojo, ¿dónde volver a verla gratis?

Cynthia Klitbo: este es el actor que se habría casado con ella para ocultar su homosexualidad

Así lucía Adela Noriega en "Quinceañera". Foto: Televisa

Los primeros trabajos de Adela Noriega en televisión fueron "Cachún Cachún Ra Ra" y las telenovelas "Principessa" y "Juana Iris", donde brilló como villana y en el año de 1985 dio el salto a la pantalla grande con “Un sábado más” junto a Pedrito Fernández y tras estos proyectos su carrera explotó convirtiéndose en una de las máximas figuras juveniles de la farándula mexicana.

“Quinceañera” y “Dulce Desafío” fueron las producciones con las que Adela Noriega consolidó su carrera y fue a principios de los noventa cuando su carrera se internacionalizó pues participó en una producción de Telemundo y también hizo una telenovela para la televisión colombiana y en su regreso a las telenovelas mexicanas no hizo otra cosa más que seguir acumulando éxitos con producciones como “El Privilegio de amar”, “El Manantial”, “Amor real” y “La Esposa Virgen”.

Adela Noriega llegó a ser considerada como la actriz más cotizada de toda la farándula. Foto: Televisa

Así lucía Adela Noriega en la última telenovela en la que participó

“Fuego en la Sangre” fue la última telenovela en la que Adela Noriega participó y dicha producción fue todo un éxito pues logró mantenerse en los primeros lugares de popularidad por alrededor de diez meses. En dicha producción la también cantante y modelo le dio vida al personaje de Sofía Elizondo e hizo una pareja de época junto a Eduardo Yáñez.

"Fuego en la Sangre" fue la última telenovela en la que participó Adela Noriega. Foto: Televisa

Fue el de noviembre cuando dicha producción llegó a su fin y debido a su arrollador éxito se esperaba que pronto anunciara su próximo proyecto, sin embargo, esto no ocurrió pues la actriz decidió desaparecer de la farándula sin dar ningún tipo de explicación. En un principio de especuló que su retiro sería temporal, no obstante, como se dijo antes, ya casi han pasado dieciséis años desde su alejamiento del ojo público y todo parece indicar que no tiene ni la más mínima intención de regresar la pantalla chica pese a que han circulado rumores que indican lo contrario.

Debido a la abrupto de la desaparición de Adela Noriega de la farándula se ha dado pie al surgimiento de todo tipo de teorías, pues se ha dicho que padecía una grave enfermedad o que se dedica a los bienes raíces y en algunas de las más descabelladas se ha vinculado sentimentalmente con el expresidente, Carlos Salinas de Gortari, no obstante, ninguna de estas versiones ha sido comprobada, pues la actriz no ha mostrado interés de regresar a la farándula.