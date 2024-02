¡No esconden su amor! Captan a Luis Miguel de la mano con Paloma Cuevas saliendo de un restaurante

No hay duda de que el amor entre Luis Miguel y Paloma Cuevas está más vigente que nunca. Esta es la primera vez que el cantante se expone con su pareja de manera directa y sin problemas ante la prensa, incluso, a pesar de que había un tumulto de gente esperándolo, el cantante tuvo un romántico gesto hacia su amada.

Tras una serie de exitosos conciertos en Perú, Luis Miguel se ha mostrado muy feliz con el recibimiento de su público a tal grado en que ha hecho lo que pocas veces, pues durante sus días en aquel país se ha tomado el tiempo de saludar a sus fans e incluso convivir con ellos unos instantes.

Seguir leyendo:

Luis Miguel sorprende al bajarse de su camioneta y saludar a sus fans en Perú: VIDEO

Cristian Castro llama "papucho" a Luis Miguel y lo invita a sus conciertos con Yuri

¡Ya no ocultan su amor! Luis Miguel y Paloma Cuevas siguen juntos y demuestran su amor

Como ya es costumbre, “El Sol” suele ser muy discreto cuando se trata de su vida personal, sin embargo, esta vez dejó a un lado las especulaciones y se mostró junto a su actual pareja, la diseñadora Paloma Cuevas con quien lleva casi dos años de relación, pero lo que más llamó la atención fue el romántico y caballeroso gesto que tuvo el intérprete con su novia.

En el video se observa que la pareja estaba saliendo de un lujoso restaurante de Perú, cuando al exterior ya los esperaban decenas de fans y no dudaron en fotografiar al cantante, quien se encontraba con Paloma. Sin embargo, a pesar de que Luis Miguel se percató de que estaba siendo captado, no soltó de la mano a su pareja en ningún momento, al contrario, saludó a los presentes y no se separó para nada de la famosa diseñadora.

Luis Miguel no se separó ni un instante de su novia | Foto: X @LM_CLUB_PERU

¿Cuál es la relación entre Aracely Arámbula y Paloma Cuevas?

La nueva pareja del intérprete de “México en la piel” es una persona muy cercana a Aracely Arámbula, madre de los hijos de Luis Miguel, pues ella misma dio a conocer que Paloma Cuevas y su exesposo Enrique Ponce son sus compadres, algo que tomó por sorpresa al medio del espectáculo.

De acuerdo con lo revelado hace unos meses por Aracely, Paloma estuvo en la pila bautismal de uno de sus hijos cuando recibió dicho sacramento. Incluso, dijo que Enrique era un amigo de Luis Miguel por lo que aseguró que se conocen muy bien y le parecía extraño que esta nueva relación.