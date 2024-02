"Son queridísimos", piden disculpas a Christopher Uckerman y Christian Chávez de RBD tras desaire en Premios Lo Nuestro

Esta semana se llevaron a cabo los Premios Lo Nuestro que galardonaron a lo mejor de la música latina y nos dejaron momentos inolvidables; sin embargo, un par de los invitados estrella de la noche salieron del evento con un muy mal sabor de boca. Se trata de Christopher Uckerman y Christian Chávez, integrantes de RBD, quienes en medio de la noche del jueves explicaron que los dejaron fuera del evento por una confusión en los boletos y ahora recibieron una disculpa pública.

“Hola a todos los seguidores. Pues aquí estamos, salimos de Premios Lo Nuestro, al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no habían mesas", dijo Christopher Uckerman en sus redes sociales no sin antes indicar que a pesar de su nominación terminaron abandonando el evento para irse a cenar.

Lili Estefan y Raúl De Molina piden disculpas a RBD tras incidente en Premios Lo Nuestro

Luego del incidente y de la polémica que se generó entre los fans de "Rebelde", quienes ansiaban verlos en medio del furor que ha marcado su regreso, Lili Estefan y Raúl De Molina los conductores del programa "El gordo y la flaca" ofrecieron disculpas a los cantantes por lo ocurrido no sin antes mencionar que esto es en nombre de Univisión, la televisora detrás de esta entrega de premios.

En la última transmisión del programa de espectáculos, Lili Estefan explicó que lo que vivieron los también actores "fue una situación muy desagradable" y ante ello no dudó en ofrecer las más sinceras disculpas por el malentendido. Cabe destacar que luego de haber quedado fuera de los Premios Lo Nuestro circularon otras versiones en las que se indicó que no quedaron fuera por un problema con los boletos, sino por su actitud, aunque esto no ha sido confirmado ni negado.

"En nombre de Univisión les pedimos una disculpa por toda esta confusión", dijo antes de confesar que el día del evento coincidió con ellos e incluso se tomaron algunas fotos.

Por otro lado, explicó que en la televisora lamentan lo ocurrido, ya que "son queridísimos" y además fue una situación desagradable por la que tuvieron que pasar. Para concluir de nueva cuenta ofreció una disculpa a los integrantes de RBD por el mal sabor de boca.

"Los vi contentos, los vi felices y es muy importante para esta cadena tratar a nuestros invitados con respeto y hacerlos sentir en casa y espero que esto no pase más"; mientras que Raúl de Medina aseguró que ya se están tomando todas las medidas para que un incidente como este no ocurra en el futuro en los Premios Lo Nuestro.