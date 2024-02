Daisy Anahy, esposa de Eduin Caz revela todas las cirugías estéticas a la que se sometió

Una de las esposas de los gruperos más famosas y que a su vez se ha ganado ya su propio público es Daisy Anahy aún esposa de Eduin Caz vocalista y líder de Grupo Firme, y es que pese a que han estado unos meses separados, en estas últimas semanas se ha rumoreado que podrían haber retomado su relación.

Y es que, se les ha visto muy juntitos e incluso han subido historias románticas en los mismos sitios pero no han confirmado o negado que hayan retomado su matrimonio, lo que sí ya confirmó Daisy es que se sometió a una serie de cirugías estéticas para lucir muy guapa y con cuerpo de “buchona”.

¿Qué cirugías se hizo?

Foto: IG @anahydpg

Fue a través de una transmisión desde sus redes sociales que Daisy Anahy compartió con sus seguidores que se encontraba recuperándose de una serie de procedimientos estéticos a los que se sometió en días anteriores, esto para recuperar su figura luego de haber dado a luz a su tercer bebé.

Y es que luego de tener a Christian, la esposa del líder de Grupo Firme se dio cuenta que su cuerpo necesitaba ayuda de especialistas, pues la gravedad ya estaba haciendo de las suyas en ella.

"Esta vez, con mi tercer bebé, debido al peso y la gravedad, ya saben, necesitaba una corrección. Me hicieron una reducción, me recortaron y me pusieron otro implante", comenzó a contar Daisy.