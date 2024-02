Muere la abuelita de Erik Rubín, así la despidió el cantante: "vuela alto"

Erik Rubín se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que el ex de Andrea Legarreta dio a conocer que nuevamente se encuentra de luto, en esta ocasión por el desafortunado fallecimiento de su abuelita, Ofelia Tagle Silva, a quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la tarde del jueves 22 de febrero el exTimbiriche realizó el desafortunado anuncio del fallecimiento de su abuelita paterna, Ofelia Tagle Silva, y para ello, el también productor compartió una postal junto a su “Ofe”, además, aprovechó la ocasión y le dedicó un breve, pero emotivo mensaje de despedida.

Así despidió Erik Rubín a su abuelita Ofelia Tagle. Foto: IG: erikrubinoficial

“Mi amada y única Ofe. Vuela alto abuela. Siempre vivirás en nuestros corazones” fue el texto que escribió Erik Rubín para acompañar una foto en la que apareció abrazando a su abuelita mientras ambos estaban sentados en un sofá.

Hasta el momento, se desconoce cuál o cuáles fueron las causas de muerte de Ofelia Tagle Silva, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas cuando Erik Rubín o algún otro miembro de su familia pueda salir a ampliar la información sobre este lamentable deceso que conmocionó al mundo de la farándula.

Es importante señalar que, esta es la segunda muerte que ha conmocionado a la familia Rubín en este 2024 pues fue el pasado 6 de enero cuando se dio a conocer el deceso de Amparo Rubín, hija de Ofelia Tagle y tía del ex de Andrea Legarreta, quien fue una persona clave en la carrera del exTimbiriche.

Amparo Rubín falleció el pasado mes de enero. Foto: IG: erikrubinoficial

Andrea Legarreta también se vistió de luto

Hasta el momento, Andrea Legarreta no ha reaccionado ante la noticia de la muerte de Ofelia Tagle Silva, sin embargo, la conductora de “Hoy” dejó ver a través de sus redes sociales que también se encuentra de luto por la muerte de Perla Falcón, una de las peinadoras del exitoso matutino de Televisa, con quien también sostenía una cercana amistad, incluso, en la última transmisión del programa, aseguró que la llegó a considerar parte de su familia.

“Algún día nos volveremos a encontrar y me harás todos los hermosos peinados que me hacías, tendremos más pláticas profundas y reconfortantes, cantaremos y nos reiremos muchísimo como lo hacíamos… Se me rompe el corazón mi adorada amiga Perlita. ¡Te voy a extrañar mucho! ¡Vuela alto mi reina! Te guardo en mi corazón”, fue el texto que escribió Andrea Legarreta para despedir a su entrañable amiga.

Así despidió Andrea Legarreta a su amiga Perlita. Foto: IG: andrealegarreta

Cabe señalar que, durante la última transmisión de “Hoy”, Andrea Legarreta detalló que su amiga Perlita falleció luego de una intensa lucha contra el cáncer, sin embargo, no ahondó en más detalles al respecto.