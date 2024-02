Erik Rubín desmiente rumores de nuevo romance tras ser captado de la mano con misteriosa mujer

La separación de Erik Rubín y Andrea Legarreta tras más de 20 años juntos causó gran impacto ya que eran considerados una de las parejas más estables en la farándula. Desde entonces se mantienen en medio de la polémica debido a los supuestos romances que inició cada uno, como ocurrió recientemente con el cantante que fue captado de la mano de una misteriosa mujer, algo sobre lo que no dudó en responder entre bromas.

Erik Rubín niega romance

El pasado fin de semana el ex Timbiriche fue sorprendido en lo que parece ser una cita romántica con una misteriosa mujer a la que, de acuerdo con la periodista de espectáculos Vicky López, tomó de la mano en más de una ocasión mientras estaban en el restaurante, a su llegada y una vez que se retiraron del lugar por lo que de inmediato surgieron rumores de que tendría una nueva relación.

Erik Rubín niega tener nuevo romance. Foto: Captura de pantalla YouTube @formulasoft7432

En entrevista para “Ventaneando”, Erik Rubín respondió entre bromas al supuesto romance y negó que fuera real: “Lo más interesante es que sacan fotos donde estamos sentados y donde supuestamente nos tamos agarrando de la mano, donde yo debería tener mano de ET para poder alcanzarla. Llegamos de la mano y nos fuimos de la mano, pero no hay fotos de eso, entonces es totalmente una mentira”.

Familia de Erik Rubín reaccionan a romance

La hija mayor del cantante, Mía Rubín, habló en entrevista para el programa “De primera mano” sobre el supuesto romance de su padre y aunque negó que fuera verdad señaló que lo apoya, pues sería algo “normal” que rehiciera su vida tras la separación con su madre, la conductora Andrea Legarreta.

Mía Rubín reacciona a los rumores sobre el romance de su padre. Foto: IG @erikrubinoficial

“Al final, incluso si fuera verdad, no tendría nada de malo, mis papás están separados y creo que es perfectamente normal que estén conociendo personas nuevas; sin embargo, no creo que sea el caso esta vez, pero creo que los comentarios negativos es algo que uno, en esta carrera, tiene que aprender a lidiar con ellos porque no es fácil.

Ante lo ocurrido, la conductora del matutino “Hoy” fue cuestionada en “Ventaneando” sobre sus planes en el amor: “No estoy lista, ni siquiera para salir. No estoy lista para eso, estoy bien. Tengo ganas de dedicarme tiempo a mí, a mis niñas y a mi papá”.