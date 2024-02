Mía Rubín rompe el silencio sobre el nuevo romance de Erik Rubín: “Es perfectamente normal”

Mía Rubín se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que luego de casi una semana de especulaciones, finalmente rompió el silencio y aclaró si su padre, Erik Rubín, ya se encuentra está dando una nueva oportunidad en el amor, por lo que las palabras de la también hija de Andrea Legarreta dejaron sorprendido a más de uno.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que los rumores que apuntan a que Erik Rubín ya está estrenando romance comenzaron debido a que en “Todo para la mujer” dieron a conocer una fotografía en la que el exTimbiriche aparece tomando de la mano a una misteriosa mujer, con quien sostuvo una cita para desayunar en un exclusivo restaurante ubicado al sur de la Ciudad de México, sin embargo, el ex de Andrea Legarreta no se ha tomado el tiempo para salir a confirmar o desmentir dicha información.

Mía Rubín revela si su papá ya está estrenando novia

Durante una entrevista para el programa “De Primera Mano”, Mía Rubín fue cuestionada de forma directa sobre el supuesto nuevo romance de Erik Rubín y la joven cantante fue clara al asegurar que dicha información no es verídica, sin embargo, señaló que en caso de que sí lo fuera sería algo completamente normal pues tanto su padre como su madre están en condiciones de conocer nuevas personas.

“Pues al final, son cosas que van a pasar, o sea han pasado tantos chismes que luego uno dice, es increíble que la gente te lo crea, sabes, en este caso, al final, incluso si fuera verdad, no tendría nada de malo, mis papás están separados y creo que es perfectamente normal que estén conociendo personas nuevas, sin embargo, no creo que sea el caso esta vez, pero al final, creo que los comentarios negativos es algo que uno, en esta carrera, tiene que aprender a lidiar con ellos porque no es fácil, la gente puede ser muy mala y puede ser muy cruel sin si quiera conocerte y eso es lo que más le duela a uno”, comentó Mía Rubín.

Mía Rubín descartó que su padre esté iniciando una nueva relación. Foto: IG: erikrubinoficial

Para finalizar, Mía Rubín señaló que este tipo de noticias ya no le afectan sino todo lo contrario, la hacen reír, asimismo, dejó ver que a su corta edad sus padres se han encargado de enseñarle perfectamente cómo lidiar con el hate pues señaló que ni siquiera pretende prestarle atención a las personas que solo intentan demeritar a su familia.

"La verdad yo ya estoy en un punto donde ese tipo de noticias me causan risas, porque luego unas son tan absurdas que dices ‘no puedo creer que la gente se la esté creyendo’ pero, al mismo tiempo, siento que lo más importante como artista es tener los pies en la tierra y saber de quién tomar las cosas y de quién no, porque también puedes tomar comentarios negativos constructivos, porque también te ayudan en tu carrera pero todo hay que tomarlo objetivamente, es importante mantenerse neutral ante esto, eso me ha servido, claro que me afecta, pero no tengo que hacerle caso a personas que no valen la pena”, culminó Mía Rubín.