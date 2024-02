Andrea Legarreta está de luto, así lo anunció la conductora de “Hoy”: “Te voy a extrañar mucho”

Andrea Legarreta acaparó los reflectores en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación en Instagram con la que dejó ver que nuevamente se encuentra de luto pues resulta que la querida conductora de “Hoy” difundió un desgarrador mensaje para despedir a su amiga Perlita, una de sus peinadoras de confianza, con quien también sostenía una cercana relación por lo que, como era de esperarse, el post de la también actriz conmovió a todos sus seguidores.

Fue a través de la afamada aplicación de la camarita donde la tarde del miércoles 21 de febrero Andrea Legarreta compartió en sus historias una fotografía en la que aparece junto a su amiga Perlita, quien, como se dijo antes, era una de sus peinadoras de confianza, además, para despedirla le dedicó unas breves, pero emotivas palabras que dejaron ver que lo cercana que llegó a ser su relación debido a la frecuente convivencia.

Sigue leyendo:

Mía Rubín presume su romántico paseo en globo con su novio Tarik Othon: VIDEO

Erik Rubín desmiente rumores de nuevo romance tras ser captado de la mano con misteriosa mujer

Así despidió Andrea Legarreta a su amiga Perlita. Foto: IG: andrealegarreta

Muere la peinadora de Andrea Legarreta; así la despidió

“Algún día nos volveremos a encontrar y me harás todos los hermosos peinados que me hacías, tendremos más pláticas profundas y reconfortantes, cantaremos y nos reiremos muchísimo como lo hacíamos… Se me rompe el corazón mi adorada amiga Perlita. ¡Te voy a extrañar mucho! ¡Vuela alto mi reina! Te guardo en mi corazón”, escribió Andrea Legarreta.

Cabe mencionar que, hasta ahora no se ha difundido mayor información sobre la causa de muerte de Perlita, sin embargo, Andrea Legarreta no fue la única celebridad de “Hoy” en reaccionar a esta desafortunada muerte pues Andrea Escalona hizo lo propio y escribió en su perfil oficial de Instagram: “Una amiga que lucho hasta el final” y sus palabras dieron pie a que se especulara que la peinadora falleció por problemas de salud, no obstante, se espera que sea durante la emisión de “Hoy” de este jueves 22 de febrero cuando se brinde más información sobre este fallecimiento que enlutó al matutino de Televisa.

Andy Escalona también despidió a Perlita. Foto: IG: andy_escalona

Andrea Legarreta se ha mantenido de luto durante los últimos meses

El último año ha sido sumamente complicado para Andrea Legarreta en el plano personal pues para empezar atravesó una mediática separación de Erik Rubín, no obstante, se ha vestido de luto en más de una ocasión y quizás, la muerte más dolorosa que ha tenido que enfrentar es la de su madre, Isabel Martínez, quien falleció en julio de 2023, además, también ha despedido a otras personalidades del gremio artístico como Helena Rojo, Amparo Rubín y Talina Fernández.

Andrea Legarreta ha logrado sobreponerse de todos estos duros golpes de la vida. Foto: IG: andrealegarreta

Cabe señalar que, Andrea Legarreta ha reconocido en distintas ocasiones que todos estos hechos la hicieron caer en una profunda depresión, sin embargo, con la ayuda de especialistas y el amor de su familia ha logrado sobreponerse a todos estos golpes de la vida y ha encontrado la manera de seguir honrando la memoria de sus seres queridos empleándose al máximo en todos y cada uno de los emprendimientos de su vida.