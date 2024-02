Conductoras de "HOY" tachan de “lucida” a Taylor Swift por aparecer a cada rato en la transmisión del Super Bowl

La presencia de Taylor Swift en el Super Bowl LVIII generó gran alboroto entre sus fans y los aficionados de los Kansas City Chiefs, equipo del que es parte su novio Travis Kelce. Aunque no ha sido bien recibido por todos y las conductoras de “Hoy” se sumaron a las críticas contra la cantante por su protagonismo en el evento deportivo, incluso, la tacharon de “lucida” por la manera en la que estaba bebiendo.

Conductoras de “Hoy” arremeten contra Taylor Swift

La relación entre la intérprete de “Cruel Summer” con el ala cerrada de los Chiefs se ha convertido en una de las favoritas del deporte y la farándula, aunque la presencia de la cantante en los partidos no fue bien recibido por algunos fanáticos que, aseguraban, le robaba protagonismo al encuentro deportivo. A ellos se sumaron las conductoras del matutino, quienes arremetieron contra Swift.

Sigue leyendo:

Andrea Legarreta habla de las infidelidades tras el rumor de un nuevo noviazgo de su ex, Erik Rubín

Día de San Valentín: 3 parejas más icónicas del mundo del deporte y espectáculo

Conductoras de "Hoy" lanzan críticas a Taylor Swift. Foto: AP

“Se trataba de ellos, de los jugadores y equipos, fue un partido muy emocionante”, dijo Legarreta y a ella se sumó Tania Rincón: “Obviamente sabía que la estaba tomando la cámara y el shot, como que hacía cualquier cosa ya desmedido. Está increíble que una mujer mueva las masas que ella mueve, a nivel mundial es una mujer icónica, histórica, pero si se me hizo como ‘ya bájale dos rayitas’”.

Andrea Legarreta se defiende de swifties

Los fanáticos de Taylor Swift no han dudado en defenderla ante cualquier ataque en su contra y con Andrea Legarreta no fue la excepción, por lo que la conductora compartió un video a través de sus historias en Instagram en el que se dirige a las swifties pidiendo un alto a los comentarios negativos y asegurado que no criticó a la cantante.

“Este es un mensaje para las swifties (…) Me parece muy lindo y muy fiel de parte de ustedes que defiendan a su artista, pero además de ninguna manera le tiré, le tiré mala onda, ni dije eso si quiera. Además, en la casa somos fans de Taylor, yo soy fan de ella, me encanta, me parece bella, me encanta su música, me parece increíble lo que ha logrado. En verdad, creo, chicas, que antes de ponerse a pelear o tirarle mala onda a alguien mejor verifiquen porque no fue así”, dijo.