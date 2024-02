Mayela Laguna rompe en llanto luego de que Luis Enrique Guzmán la llamara extorsionadora

Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, asistió este miércoles 21 de febrero a hacerse la prueba de ADN para determinar si es padre biológico de Apolo. Sin embargo, durante su llegada arremetió contra la madre del menor Mayela Laguna, a quien llamó mentirosa y extorsionadora. No obstante, ahora después la empresaria se defendió y habló de algunas polémicas del integrante de la Dinastía Pinal.

Durante la llegada al recinto donde se realizó la prueba, Luis Enrique indicó que lo estaba haciendo para aclarar la situación. Asimismo, destacó que su exesposa está mintiendo sobre su paternidad y que había hecho que el pequeño Apolo estuviera hospitalizado, solo para que se aplazara este test, pues hay que recordar que el menor está en una clínica de salud desde la semana pasada.

Sigue leyendo:

Luis Enrique Guzmán no ha visitado a su "hijo" Apolo en el hospital, este es el estado de salud del niño

Silvia Pinal reaparece ante las cámaras para celebrar el cumpleaños de Alejandra Guzmán, así fue el festejo

Luis Enrique Guzmán arremete contra Mayela Laguna y niega a Apolo

"Les estoy diciendo que es mentira, que todo es mentira de esta señora, todo, empezando porque el niño no es mío, aquí estoy para probar eso, para hacerme la prueba; no va a salir positiva, estoy 100 por ciento seguro”, dijo el también hijo de Enrique Guzmán, quien despotricó contra la madre del menor de 4 años.

“Todo lo que escuchen, considérenlo una mentira, una mentira de la que yo he estado siendo parte de un engaño horrible. Mi familia ha sido víctima de una persona que nos quiere extorsionar desde el momento en que se le dio lo que ella quería”, acusó Luis Enrique, quien dijo que pagará la cuenta de hospital de Apolo.

Luis Enrique Guzmán no reconoce a Apolo como su hijo Foto: Especial

Mayela Laguna rompe en llanto y se defiende de Luis Enrique Guzmán

En tanto, Mayela Laguna dio sus primeras declaraciones al programa De Primera Mano, en donde se defendió de las acusaciones de Luis Enrique Guzmán. La empresaria no pudo contener las lágrimas al ver cómo se expresaba de ella su exmarido, con el que vivió diferentes polémicas.

"Si yo hubiera sabido que no es su papá o si hubiera tenido la duda, hubiera estado yo feliz para por fin salirme de estos escándalos y de esa pinch* familia", dijo Laguna, quien aclaró que ella no está mintiendo sobre la salud de su hijo, pues incluso fueron las autoridades escolares las que dieron el reporte del mal estado en el que se encontraba el pequeño Apolo.

Mayela Laguna indica que Apolo es hijo de Luis Enrique Guzmán Foto: Especial

Durante la conversación, Mayela revivió la polémica sobre el robo de pertenencias a Silvia Pinal, pues aseguró que Luis Enrique Guzmán fue el que presuntamente organizó el saqueo y venta de un cuadro y joyas que estaban en la casa de la diva del cine mexicano.

" A él fue el único que le dieron el dinero del cuadro, él fue el único que robó joyas y las fundió. Yo estaba ahí, pero no hice nada. (...) Yo no tengo dinero de nada", destacó Mayela Laguna, que no quiso más detalles al respecto de esta situación.