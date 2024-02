Emily en París 4 aún no se estrena y ya impuso moda monocromática; Lily Collins luce idéntica a Alicia Silverstone en Ni idea

Las series y la moda guardan una estrecha relación porque muchas actrices son expertas en armar looks de impacto y también son musas de los principales diseñadores. Una de esas famosas es la brito-estadounidense Lily Collins, quien en diversas galas ha dado cátedra de estilo, como pasó en los Premios BAFTA que se realizaron ayer domingo 18 de febrero.

Proviene de una familia que trabaja en las Bellas Artes; su madre es la actriz Jill Tavelman y su padre es el músico Phil Collins. A pesar de esto, la actriz, de 34 años de edad, se abrió camino por su propia cuenta. Actualmente es la protagonista de la serie Emily en París que está disponible en la plataforma de streaming Netflix.

Lily Collins como la reina de la moda en Emily en París

La serie ha tenido gran éxito, al grado de que tendrá una cuarta entrega que se empezó a grabar a comienzos de este 2024. Por lo mismo no se han dado grandes detalles de Emily en París; sin embargo, ya se filtraron las primeras imágenes y eso tiene enloquecidos a sus seguidores, especialmente a quienes siguen la carrera de la protagonista.

Gracias a estas imágenes se puede apreciar uno de los looks de Emily, la protagonista de la serie a la que le da vida Lily Collins, y no hay duda de que la nueva temporada vendrá más cargada de moda. Pero eso no es todo, ya que la serie de Netflix igual se suma a tendencias infalibles por ser parte de los grandes clásicos.

Por los vestuarios, Emily en París hace recordar Ni idea que protagonizaron Alicia Silverstone y Paul Rudd. Pinterest.

Homenaje a Alicia Alicia Silverstone en Ni idea

De hecho, el personaje de la actriz apuesta por la moda monocromática que, como su nombre lo indica, consiste en vestir de un sólo color. Al tratarse de Emily in París, esta tendencia es llevada a su máximo esplendor y por eso la protagonista luce idéntica a una actriz de antaño que es muy querida, Alicia Silverstone.

De cierta manera, Lily Collins le rindió tributo a Cher, el personaje al que Alicia Silverstone le dio vida en la película Ni idea que se estrenó el 19 de julio de 1995. La cinta pasó a la historia y se volvió parte de la cultura popular, al grado de que muchas chicas se disfrazan de Cher en fiestas, especialmente en Halloween.

En Ni idea también el actor y comediante trabajó Paul Rudd cuya carrera despegó muchos años después en películas como Un par nada ejemplae y Bienvenido a los 40. Sin embargo, su rol protagónico en Ant-Man ha sido clave, además de que puede presumir que es un superhéroe a su manera.