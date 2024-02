La única película de Sasha Montenegro con “El Flaco” Ibáñez los llevó a vivir un penoso momento

Tras la muerte de Sasha Montenegro comenzaron a circular en redes distintas historias y anécdotas en torno a la máxima figura del llamado Cine de Ficheras y uno de los relatos que más repercusión ha tenido es el de Manuel “El Flaco” Ibáñez, quien hace tiempo contó que su cuerpo lo traicionó y le hizo pasar un bochornoso momento cuando grabó una de las escenas de la película “Solo para adúlteros”, la única producción en la que pudieron compartir créditos.

Este relato del querido actor que le da vida al emblemático personaje de “Jorjais” en “Vecinos” se dio en una entrevista que le concedió a Toño de Valdés para su programa de YouTube y en esa ocasión el actor confesó que todo ocurrió durante una escena en la que ambos tenían que aparecer en ropa interior. No obstante, la cercanía que tuvo con la actriz hicieron reaccionar al cuerpo del actor, lo cual, molestó a la también modelo de origen italiano, quien no dudó en reclamarle a su colega.

“Estábamos haciendo una escena en calzones, pero ella desn*** y todo en el baño, entonces nunca besaba, solo a Jorge Rivero y no sé por qué nos empezamos a besar y a mí, pues, por naturaleza, joven, ¡Pum! Se pone aquel monstruo y de repente dice ‘¡Corte!’ y yo tapándome así y me dice ‘¡No ching… Flaco, estamos trabajando!’, yo le dije ‘Yo lo sé Sasha, pero ahora explícaselo a él’, ya nada más se río y ya seguimos”, recordó apenado “El Flaco” Ibáñez.

Cabe mencionar que, en otra entrevista, en esta ocasión con Mara Patricia Castañeda, Manuel Ibáñez señaló que su relación con Sasha Montenegro no inició de la mejor forma, pues cuando se conocieron la italiana le hizo un fuerte comentario al actor que lo hizo sentir mal, sin embargo, él no se dejó y le respondió de fuerte manera.

"Solo para Adúlteros" fue la única película donde "El Flaco" Ibáñez compartió créditos con Sasha Montengro. Foto: YT: cinelatino

"Yo creo no le dijeron quién iba a ser el 'galán'. Llego yo y me dijo: '¿Tú eres el galán?' y le digo: 'Así de jodido está el cine mexicano, que ya ni Jorge (Rivero) ni Andrés (García) quieren trabajar contigo. Me sentí horrible y además encuérate y el cuerpo de perro panteonero con esa mujer que era bellísima, tenía un cuerpazo y una cara y era muy simpática", recordó Manuel “El Flaco” Ibáñez.

Cabe señalar que, en esta misma entrevista con Mara Patricia Castañeda, Manuel “El Flaco” Ibáñez reveló que nunca tuvo un romance con Sasha Montenegro, además, aclaró que dichos rumores surgieron por el éxito que tuvo “Solo para Adúlteros” y por si fuera poco también señaló que, hasta donde él sabía, la italiana nunca estuvo interesada en sostener un romance con alguno de los comediantes que formaban parte de llamado Cine de Ficheras.