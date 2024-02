Sasha Montenegro: la sensualidad hecha cine

Cuando Aleksandra Acimovic, conocida después como Sasha Montenegro, recibió en 1969 la propuesta de Blanca Estela Limón, quien se convertiría en su representante artística, de sumarse a la producción de una comedia romántica, no sabía que estaba haciendo historia en el cine mexicano.

Y es que la actriz y vedette, nacida en Italia en 1946, le aportó sensualidad y cierto toque de fantasía a una de las etapas más complejas del cine mexicano, justo después del fin del Nuevo cine mexicano, movimiento que había nacido bajo el auspicio del gobierno mexicano para intentar alcanzar el éxito de la época de oro, algo que nunca logró.

Sigue leyendo:

Muere la actriz Sasha Montenegro a los 78 años de edad

Sasha Montenegro: ¿cuánto cobró por protagonizar su primera película con José José?

Sasha Montenegro: la pensión millonaria que la actriz perdió antes de morir

Aunque Sasha Montenegro, nombre artístico que la joven Aleksandra tomó para homenajear el noble linaje balcánico del que procedía su familia, estará siempre relacionada con la sexy comedia mexicana, uno de los dos géneros cinematográficos nacidos en el país, no toda su trayectoria estuvo anclada en él.

Se puede decir que como ninguna actriz mexicana, Montenegro apareció en películas importantes de los subgéneros más representativos del cine nacional, tales como el chilli western, el cine de lucha libre y, desde luego, la comedia ranchera.

La actriz fue inmortalizada en el Paseo de las estrellas de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

A pesar de la sensualidad que irradiaba en la pantalla grande, la actriz gustaba de llevar una vida tranquila, en la medida de lo posible alejada de los escándalos, a pesar de su publicitado romance con el expresidente José López Portillo.

“A mi no me gusta el argüende, no me gustan las fiestas, no ando metida aquí, ni allá, ni cuando estaba jovencita, cada quien su carácter, en muchos aspectos soy muy introvertida, me gusta la paz, la tranquilidad”, declaró en su momento.

De cómicos, luchadores y vaqueros

El debut cinematográfico de Sasha Montenegro se dio en la comedia romántica “Un sueño de amor”, un vehículo de lucimiento para dos de las estrellas en ciernes de la época, José José y Verónica Castro.

Su éxito en dicho largometraje le permitió obtener algunos papeles menores en cintas como “Hijazo de mi vidaza”, protagonizada por la dupla de comediantes conocida como los Polivoces. Pero también le abrió las puertas a otras producciones de mayor calado.

Sasha Montenegro trabajó al lado de leyendas de la lucha libre. Foto: X / Tlatoani Cuauhtémoc

En 1973 comenzó su incursión en el cine de luchadores, el cual gozaba de gran popularidad en la época. Siempre al lado del Enmascarado de Plata, participó en cintas como “Santo contra los asesinos de otros mundos” y “Santo contra la magia negra”.

De forma paralela se integró a largometrajes de menor presupuesto, pero mayor peso dramático, como el chilli western clásico “Duelo al atardecer”, o “Peregrina”, cinta que relata el asesinato del político Felipe Carrillo Puerto.

La actriz participó en la última cinta del llamado "Nuevo cine mexicano". Foto: Especial

También participó en “Fe, Esperanza y Caridad”, cinta dirigida a seis manos por Luis Alcoriza, Alberto Bojórquez y Jorge Fons, crítica con las virtudes teologales y la cual se considera como el cierre del llamado Nuevo cine mexicano.

Estrella de la sexy comedia mexicana

Sin embargo, su actuación en “Bellas de noche”, considerada la primera película del subgénero de la sexy comedia mexicana que, paradójicamente, replicaba algunos conceptos de la comedia erótica italiana, fue la que marcó su carrera.

Durante las décadas de los 70 y 80, Sasha Montenegro fue una imagen recurrente en estas películas, las cuales se caracterizaban por su bajo costo de producción y la aparición de cómicos “de barrio” junto a mujeres despampanantes, a las que conquistaban haciendo gala de su ingenio.

Montenegro fue una imagen recurrente en la sexy comedia mexicana. Foto: Especial

Quizá sin proponérselo, la actriz participó también en otra obra toral del subgénero: “La pulquería”, cinta que el crítico de cine Jorge Ayala Blanco identifica como un manual de lo que más tarde también se llamó picardía mexicana.

Siempre representada como el epítome de las vedettes, Sasha Montenegro también incursionó en la comedia ranchera, al lado de Vicente Fernández, un género retomado de la década de los 30 y con el que inició la llamada época de oro del cine mexicano.