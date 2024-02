"¿Tú te drogaste con mi padre?": hijo de Manuel "El Loco" Valdés explota contra Cristian Castro

Cristian Castro volvió a insistir en que su papá, Manuel "El Loco" Valdés, tuvo problemas con las drogas y alcohol. Sin embargo, su hermano, Marcos Valdés negó esta versión y explotó en su contra durante una entrevista. El también actor desmintió lo dicho por el cantante y le cuestionó si en algún momento él había consumido sustancias junto a su padre.

"El Gallito Feliz" regresó a México para dar una serie de entrevistas a medios por la presentación que hará con Yuri, en las cuales volvió a hablar de los supuestos problemas de adicciones de su papá. El intérprete de "Azul" aseguró que el comediante y actor, quien falleció en agosto del 2020, consumió algunas drogas y alcohol.

Después de estas declaraciones, su hermano mayor, Marcos Valdés, ofreció una entrevista a un medio de comunicación en la que negó que su padre tuviera problemas de adicciones. El actor, de 61 años, que aunque respeta la carrera y la forma de ser de Cristian Castro, está molesto por como se ha expresado de su padre.

Marcos recordó que "El Loco" Valdés es una leyenda del espectáculo en México, por lo que el intérprete de "No podrás" no debería de expresarse de esa forma de él. Además, destacó que Cristian y Manuel no convivieron por mucho tiempo, pues tuvieron una relación distante cuando el primer actor vivía.

Cristian Castro aseguró que su papá Manuel "El Loco" Valdés consumió drogas Foto: Especial

"¿Cómo puedes hablar así de tu padre? decir que tenía un problema grave de drogadicción y de alcoholismo. Mi pregunta sería ¿tú te drogaste y te alcoholizaste con mi padre, tu fuiste testigo de que mi padre se drogaba? Yo creo que lo que se merece mi papá es un poco de respeto a casi cuatro años de su partida, porque es una leyenda de México, muy querido por los mexicanos", sentenció.

Marcos Valdés desmiente a Cristian Castro sobre el estado de salud de Verónica Castro

Además de hablar sobre los comentarios que hizo el cantante con respecto a su padre, Marcos Valdés recalcó que Verónica Castro está delicada de salud. Mientras Cristian aseguraba que su mamá solo está fingiendo y que se encuentra bien, el hijo de Manuel "El Loco" Valdés dijo que él ha sido testigo de los dolores que tiene la actriz y conductora de televisión.

Marcos Valdés niega que Verónica Castro este bien de salud como afirma su hermano Foto: Cuartoscuro

"También dice mi hermano que Verónica se hace la enferma. Yo estuve con Verónica y me consta los dolores que pasa mi adorada Verónica, y los momentos tan difíciles que está pasando. Tenemos que cuidar mucho lo que hablamos", sugirió Marcos, quien está muy molesto con Cristian Castro.