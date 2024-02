¿Verónica Castro está muy enferma? Su hijo Cristian Castro rompe el silencio y da todos los detalles

Este lunes 12 de febrero del 2024, el cantante Cristian Castro se sinceró sobre la relación que mantiene con su madre Verónica Castro, luego de que en días pasados reveló en una entrevista que la presentadora de televisión en ocasiones se inventa enfermedades para que él viaje a México a verla.

En entrevista con Pati Chapoy, para promocionar su próximo concierto con Yuri, el intérprete de “Lloran las rosas” habló del reencuentro que tuvo con su mamá tras llegar al país azteca, además de la presentación oficial de su novia Mariela Sánchez con La Vero.

“Muy grande, Verónica es mil cosas, y tiene tantas maneras de interpretarla, es una mujer iluminadísima, con un sol tremendo en su mirada, con esos ojos que son unos luceros que cautivan, su carácter es dulce, pero a la vez es fuerte, la verdad que me envuelve su imagen”, inició Castro.

Posteriormente, el cantante mexicano hizo alusión a la relación que mantiene con su mamá, destacando que en muchas ocasiones no la ve en esa faceta.

“Y claro, le tengo mucho respeto, siento que es una mujer que en serio ama su personaje, su carrera, lo que tanto le costó (…) la verdad es que yo no le he tenido quizás tanto aprecio a mis logros como veo a Yuri, comprometida con sus propios logros, y todos los días, igual que Verónica Castro, la admiro mucho y primero que nada yo tengo esa admiración de fan, entonces es mi madre, fue mi novia, y claro que tengo un enamoramiento tremendo, y claro disputas de que fuimos hermanos también, crecimos juntos, fue muy jovencita, yo fui creciendo precozmente y nada, la abuela fue nuestra madre, y ella, yo y mis tíos fuimos hermanos”, declaró.

Acto seguido, Cristian le agradeció a la mujer que le dio la vida por la forma en que ha tratado a su nueva pareja.

“Me gusta mucho este contraste que tengo con mi madre, se lo agradezco mucho que recibió muy bien a Mariela, le agradezco que haya tomado mis regalos, los perritos que le traje, dos perritos y está contenta limpiando cacas, pero le pido que se tiña el pelo, que se tiña nuevamente de su color, y esas son las peleas, la gente luego cree que nos enfrentamos de otra manera, pero siempre tenemos un juego brusco quizás, un juego fuerte donde hay un compañerismo, hay un amiguismo, hay mamá e hijo, y luego hay dos profesionales que se critican”, manifestó.

Y agregó: “Lo único que hablo es maravillas de mi madre y siempre hay que comprenderla, entenderla, y siempre hay que agradecerle porque este gran apoyo que me dio, mis primeros trajes me los hizo ella, todo este impulso que tengo hacia la vida, mis primeros amigos que tengo en esta carrera son gracias a ella, la gente me quiere en las calles por Verónica Castro, la gente que dice que ve a Verónica en mí, así que tengo que ser un buen representante de ella y agradecérselo”.

Al respecto de los planes que tiene con la asesora inmobiliaria, Cristian detalló:

“Lo que quiero por fin realmente hacerlo bien, sacrificar cosas, sacrificar lo que quizás no sacrifique antes, pensar en Dios por primera vez, porque cuando hay una buena pareja hay una buena oportunidad de vivir, entonces también se agradece (…) por eso estoy flanqueando para que todo esté a favor de ella, su familia, su comunidad y quiero dar más que recibir”.

Finalmente, el artista de 49 años reveló parte de sus planes con su nuevo amor. “Es una gran oleada porque está Mariela, porque está muy comprometida ella con mi madre de causar este efecto de armonía (…) estamos viendo un terreno, queremos construir quizás, estamos tratando también de invertir, de empezar a tener una inversión juntos inmobiliaria, y construir nuestra casa”, remató.

Con información de Agencia México.