Cristian Castro responde a las críticas por su acento argentino al hablar: “Me mimetizo”

Cristian Castro posee una extensa trayectoria en la música y desde hace varios años reside en Argentina, donde también gana fama por su participación en diversos programas. Aunque lo que ha llamado la atención del público mexicano es su acento, pues se adaptó al de aquel país y esto lo convirtió en blanco de críticas en redes sociales por lo que, fiel a su estilo, no dudó en responder revelando más de sus planes de vida.

Cristian Castro responde a críticas por su acento

En entrevista con Pati Chapoy para “Ventaneando”, el intérprete de “Por amarte así” fue cuestionado sobre las burlas que ha recibido por su acento argentino al hablar y, con la tranquilidad que lo caracteriza, no dudó en responder asegurando que se adapta al lugar en el que se está por lo que durante su estancia en México planea hablar español de la misma manera que los mexicanos, algo que repetirá con los países en los que se encuentre.

“Yo les dije: ‘Cuando vaya a México van a ver que hablo perfectamente mexicano’, y cuando voy a España soy medio español porque me mimetizo y me gusta mimetizarme, es un hobby que tengo, disculpen ustedes. Disculpe el público y disculpe México que no le gusta que un mexicano hable otro acento, yo los entiendo, pero estoy en Argentina y digo: ‘Ay, que bien hablar como argentino’”, explicó.

Encuentro con Verónica Castro

Tras los rumores en los que señalaban que la actriz Verónica Castro estaba delicada de salud, este fin de semana se reunió con sus hijos, Cristian y Michel Castro. Aunque el cantante no dudó en aprovechar la oportunidad para presentarle a su nueva novia, la empresaria inmobiliaria Mariela Sánchez, quien también lo ha acompañado en cada reunión de su viaje en México.

Sobre un supuesto pleito con su madre, Cristian Castro indicó que tienen conflictos como todos los padres e hijos pero negó que esto afecte la relación que tienen: “La gente a veces cree que nos enfrentamos de otra manera, pero siempre tenemos un juego en donde hay un compañerismo, hay un amiguísimo, hay mamá e hijo y luego hay dos profesionales que se critican (…) Lo único que hablo son maravillas de mi madre y siempre hay que comprenderla, entenderla y agradecerle”.