Humberto Zurita, novio de Stephanie Salas, habla de Luis Miguel: "No me conflictúa"

Este miércoles 14 de febrero el famoso actor de televisión, Humberto Zurita acaparó la atención de los medios de la farándula después de hablar de Luis Miguel, ex de su actual novia, Stephanie Salas. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie.

Fue hace unos meses cuando Humberto Zurita y Stephanie Salas sorprendieron a toda la industria al confirmar que se estaban dando una oportunidad en el amor. Con el paso de los días la pareja se consolidó como una de las favoritas, por lo que todas sus apariciones dan mucho de qué hablar.

En la reciente transmisión del programa "La Mesa Caliente" fue compartida la entrevista que concedió Humberto Zurita. Durante la plática fue cuestionado sobre Luis Miguel, el ex de su novia, Stephanie Salas, desatando distintas reacciones entre los fans.

En este sentido el galán de telenovelas como "El galán", "100 días para enamorarnos" y "La antorcha encendida" dijo que Luis Miguel sí se acercó a Stephanie Salas para reconocerle el gran trabajo que hizo con su hija, Michelle Salas, la cual procrearon durante su juventud.

"Le dijo "has hecho un buen trabajo". Que bonito que te encuentres con una persona que tuviste un hijo", contó el actor.

Finalmente Humberto Zurita puso fin a los rumores al contar que no tiene nada contra Luis Miguel, pues no le genera ningún problema. Dijo que él ve a "El Sol de México" como cualquier otra persona.

"No me conflictúa Luis Miguel. Para mi Luis Miguel es igual. No te podría hablar de "El Sol de México" (risas)", señaló.