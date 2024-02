Belinda recibe peculiar regalo de "El Patrón" por San Valentín ¿Quién será su nuevo enamorado?

Belinda es una de las cantantes más queridas en la industria gracias a su talento, belleza y sentido del humor del que una vez más dio muestra en redes sociales por su reacción al recibir un peculiar regalo por el Día del Amor y la Amistad. Y es que la confusión de la cantante fue evidente al escuchar que “El Patrón” le hizo llegar en medio de una gran celebración un catus, tal y como se llama su nueva canción que estaría dedicada a Christian Nodal.

Belinda recibe peculiar regalo en San Valentín

A través de sus redes sociales la intérprete de “Luz sin gravedad” compartió un clip donde se observa el momento en el que una joven la sorprende en pleno estudio de grabación: “Señorita Beli, le manda unas flores el patrón”. Acto seguido se escucha un grito y al fondo su canción “Cactus”, algo que logró asustar a la también actriz que lanzó una grosería: “¡Ay, cabr**!”.

A la cabina entra un sujeto con camisa roja, sombrero y botas que en las manos lleva un cactus como regalo para la cantante, quien no dejó de cuestionar quién lo había enviado: “El patrón de su corazón, señorita, en el cual ustedes piensa todas las noches, así como él piensa todas las noches antes de verla sonreír, señorita, porque usted es un ángel, ustedes es una luz, la cual agradece que esté en su vida, señorita. Y es por eso que en agradecimiento a su existencia, le trajo este bello cactus”.

¿Quién es “El Patrón”?

“Flores El Patrón” es un influencer de la Ciudad de México que ha ganado fama en redes sociales por la original manera en la que entrega flores sin importar el sitio en el que se encuentre la persona amada. Acompañado de una melodía a todo volumen, su pistola de confeti, botas y sombrero, el tiktoker continúa ganando popularidad.

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos aplaudieron el gesto, otros señalaron que, en realidad, la patrona es Belinda: “¿Cuál de todos los patrones?”, “A mi Beli le hace falta ver más TikTok”, “Todas queremos saber quién es el patrón”, “Beli siendo Beli”, “Me da miedo que ‘El Patrón’ le saque un ojo”, “Todo bien, pero no me la toque” y “¡Qué lindo gesto!”.