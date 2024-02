Si te gustó "Veinteañera, divorciada y fantástica" estas son 3 películas de Netflix que debes ver

Netflix agregó a su catálogo la película "Veinteañera, divorciada y fantástica", la cual ya se colocó en lo más alto del Top 10 en México. Si tú ya viste esta comedia romántica mexicana y te gustó, esta vez traemos otras tres cintas que son muy similares y que están plataforma que puedes ver.

Esta película protagonizada por Paulina Goto se estrenó en los cines en 2020, sin embargo, aún se encuentra en el gusto de la gente, por lo que está disponible en varios servicios de streaming, siendo Netflix el que lo agregó este año. Y es que la historia además de ser divertida, también cuenta con enseñanzas de cómo superar una ruptura y de amor propio.

¿Qué ver en Netflix además de "Veinteañera, divorciada y fantástica"?

Treintona, soltera y fantástica

Del mismo estilo que la cinta, también se encuentra "Treintona, soltera y fantástica", estelarizada por Bárbara Mori. En este caso la historia se centra en Inés, una mujer que se autodefine como independiente, moderna y autosuficiente, y que acaba de rechazar la propuesta de matrimonio de su último novio. Aunque ella siente bien, comienzan las críticas pues su familia y amigas la consideran una "quedada".

Heredera por sorpresa

Una película de la que seguramente no haz escuchado hablar es de "The Entitled", pues es una cinta filipina. Belinda es una joven que descubre que su padre ausente es un magnate hotelero con el que se va a vivir. El film es divertido, pues la protagonista se enfrenta a dificultades debido a que no está acostumbrada al glamour y esta forma de vida.

Dieciocho otra vez

Una comedia sueca que promete risas y pasar un buen momento recordando el pasado, pues se centra en Amelia, una mujer que es su cumpleaños 40, es despedida de su trabajo. Durante este día solo puede pensar en cuanto le gustaría volver a tener 18 años para corregir sus errores, deseo que se le cumple al ser arrollada por un camión.