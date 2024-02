Ella es Sahar Sonia, la joven con quien Peso Pluma le habría sido infiel a Nicki Nicole

Peso Pluma y Nicki Nicole se mantienen en el ojo del huracán luego de que se confirmara su ruptura por una supuesta infidelidad del cantante de corridos tumbados. Esto debido a las imágenes que se filtraron en redes sociales en las que se le puede ver tomado de la mano de una misteriosa mujer, de quien más tarde se revelaría que se trata de la influencer Sahar Sonia que no dudó en defenderse de las criticas con un contundente mensaje que despierta aún más interrogantes entre los fans.

Nicki Nicole confirma infidelidad de Peso Pluma

Las imágenes en las que el intérprete de “Ella baila sola” se deja ver tomado de la mano de una mujer en Las Vegas luego del Super Bowl se hicieron virales de inmediato, pues además la pareja fue captada entre risas dejando ver que podría existir algo más que una amistad entre ellos. Esto fue confirmado más tarde por Nicki Nicole, quien confirmó el fin de su romance y la infidelidad de Doble P.

Nicki Nicole confirma infidelidad de Peso Pluma. Foto: X @AlbyCald

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta; lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto yo de ahí no me quedo, yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió la cantante argentina.

Sahar Sonia es relacionada con Peso Pluma

De acuerdo con lo señalado por la influencer de espectáculos Marcia Frisciotti, la mujer que aparece en las imágenes junto al cantante mexicano es la influencer Sahar Sonia. Se trata de una modelo con más de 20 mil seguidores en Instagram, donde comparte detalles de sus viajes y su vida privada rodeada de lujos.

Sahar Sonia, la influencer con la que fue captado de la mano Peso Pluma. Foto: IG @saharsoniaa

Aunque ante el escándalo y las críticas Sahar Sonia cerró su cuenta de Instagram, en cuestión de horas la retomó y compartió un mensaje que generó más dudas entre los fans de Nicki Nicole y Peso Pluma: “No creas todo lo que escuchas en los medios de comunicación. Una historia siempre tiene dos caras”.

Este mensaje incrementó la teoría de algunos fanáticos e internautas en la que señalan la ruptura de los cantantes podría ser parte de una estrategia publicitaria, pues hace tan sólo unos días durante la entrega de los Grammy se mostraron más enamorados que nunca y ambos declararon que tenían proyectos juntos en la música.