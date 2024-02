“Ya se veía venir”, Maryfer Centeno analiza a Peso Pluma y Nicki Nicole durante su relación

La polémica fue una constante en la relación de Peso Pluma y Nicki Nicole desde el primero momento, ahora su ruptura los llevó de nuevo al ojo del huracán al ser confirmada la infidelidad del cantante. Al respecto, la grafóloga Maryfer Centeno analizó el lenguaje corporal de la estrella de corridos tumbados en las imágenes donde se le ve sonriendo y tomado de la mano de otra mujer.

Ruptura de Nicki Nicole y Peso Pluma

Este martes 13 de febrero se filtraron imágenes en las que se puede ver al intérprete de “Ella baila sola” tomado de la mano y sonriendo con otra mujer en Las Vegas, Nevada. A la par surgió un video en el que se puede ver a Nicki Nicole en el aeropuerto sosteniendo la mano de un sujeto que ha sido señalado como su mánager. Aunque momentos después fue la cantante quien a través de Instagram confirmó la ruptura y la infidelidad de Doble P.

Nicki Nicole confirma infidelidad de Peso Pluma. Foto: AFP

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta; lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto yo de ahí no me quedo, yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió Nicki Nicole.

Maryfer Centeno analiza relación y ruptura

La grafáloga no dudó en sumarse a la polémica realizando un análisis del lenguaje corporal entre ambos cantantes confirmando que existe coqueteo por parte de Peso Pluma: “¿Tú ves así a tus amigos? Se le conoce como una postura espejo en el lenguaje corporal cuando dos personas que hay química entre ellos no dejan de verse (…) Lo que estamos viendo es a todas luces es que hay química entre ellos y sino supiéramos que existe Nicki Nicole estaríamos diciendo: ‘peso pluma tiene novia’”.

Sobre la cantante argentina, Maryfer Centeno puntualizó en su comportamiento previo en el que en más de una ocasión se mostró distante con el cantante y que, en ocasiones, éste demostraba más afecto en sus apariciones juntos: “No solamente es válido, la reacción fue inmediata en redes sociales como: ‘Ya, que ya pase esto’. Hay que decirle a la gente que no hagan cosas buenas que parecen malas, en el mejor de los casos, pero sino queda claro que peso Pluma estaba coqueteando con alguien”.