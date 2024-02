Documental de Yolanda Saldívar: dónde y cuándo ver la historia detrás de la asesina de Selena Quintanilla

Yolanda Saldívar es conocida por ser la expresidenta del club de fans de la fallecida cantante Selena Quintanilla y, por desgracia, su nombre se hizo famoso debido al trágico homicidio ocurrido en 1995, por el cual ella fue condenada por la muerte de la famosa "Reina del Tex-Mex", quien era una de las artistas latinas más queridas y prometedoras de su tiempo.

El crimen ocurrió el 31 de marzo de 1995, cuando Selena habría a Saldívar por presunta malversación de fondos relacionada con el club de fans. Durante la confrontación en un motel en Corpus Christi, Texas, Saldívar disparó a Selena, hiriéndola de gravedad, y aunque la artista fue trasladada al hospital, lamentablemente falleció a causa de las heridas. A pesar de que esta es la versión oficial hasta ahora, lo cierto es que ahora una serie documental promete contar la realidad por primera vez a casi 30 años del suceso, se trata de "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them".

Yolanda Saldívar enfrenta una pena máxima en prisión desde entonces. Foto: especial

¿De qué trata la serie de Yolanda Saldívar?

La historia de Yolanda Saldívar y el asesinato de Selena Quintanilla ha sido objeto de interés mediático debido a varios elementos, como la relación previa entre ambas, el contexto del mundo del entretenimiento y la comunidad hispana, y la trágica pérdida de una talentosa artista en la cúspide de su carrera.

Es por eso que ahora la serie documental sobre la vida de Yolanda Saldívar "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them" promete explorar los eventos que llevaron al trágico asesinato de Selena, al tiempo que busca examinar la psicología y motivaciones de Saldívar, así como las consecuencias emocionales y legales que siguieron.

¿Cuándo se estrena la serie de Yolanda Saldívar?

La serie se estrenará el próximo 17 de febrero a las 20:00 en Estados Unidos en la plataforma de streaming Peacock, misma que se espera pronto tenga convenios para su transmisión en México y América Latina, pues hasta el momento no hay fecha de estreno en nuestro país.

Se espera que esta producción en serie basada en testimonios reales y confesiones de la propia Saldívar pueda arrojar luz sobre cómo ocurrió este caso de homicidio, el cual resonó en la cultura popular y cómo afectó a la familia Quintanilla y a los admiradores de Selena. La complejidad de la historia, junto con la intensidad emocional y la trascendencia cultural, hace que la vida de Yolanda Saldívar y el caso Selena sean temas de gran interés, por lo que ya se vaticina éxito para "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them".

Yolanda Saldívar le habría quitado la vida por "accidente" a su mayor ídola. Foto: Especial

