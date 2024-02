Adamari López, Tania Rincón y Cecilia Galliano conducirán programas en el Canal 5

Adamari López está feliz de regresar a México a conducir “¿Quién caerá?”, un programa de concursos que formará parte de la barra de entretenimiento de Canal 5 este 2024, y una faceta en la que pocas veces el público la había visto.

“Es un programa que nadie hacía en el mercado hispano en Estados Unidos, menos si era una mujer y estoy muy orgullosa de esta oportunidad. Además, estoy feliz de regresar (a México) y me siento muy agradecida de volver a Televisa, espero me sigan dando la oportunidad de crecer mi casa”, comentó la conductora.

En esta emisión, los nueve participantes tendrán que contestar preguntas de cultura general y de no acertar, caerán abruptamente del foro, sólo uno tendrá la oportunidad de competir por el premio económico y que será en dólares.

“Con este programa buscamos unir a toda la familia para ponernos a jugar y contar historias… Cuando me hablaron para darme este programa me alegré mucho, me puse nerviosa porque era un reto más, no sabía si podía lograrlo, pero me divertí mucho”, explicó López.

En casi tres décadas como conductora, no había encabezado un show de este estilo, por eso, también, agradeció que ahora la nueva barra de entretenimiento de Canal 5 tiene gran presencia femenina, ya que Tania Rincón también estrena este 4 de marzo el programa “Cero ruido”, y Cecilia Galeano entrará en mayo con “La Caja de los Secretos”.

“Me hace sentir orgullosa, porque soy la reina de los pilotos, he hecho muchos y después los veo al aire y los conduce un hombre, porque cuando se trata de dar dinero o de juegos, siempre relacionan el concepto de poder con ellos. Entonces, me parece fantástico que estemos recuperando nuestro territorio y estemos ganando fuerzas, porque evidentemente tenemos las mismas capacidades”, señaló Rincón.

Para Cecilia Galeano es un doble honor encabezar este proyecto, no sólo por ser mujer, sino porque es su primera conducción estelar.

“Ya era hora de que las mujeres también estuviéramos al frente y también de estar sola, porque siempre fui una conductora con acompañante y ahora lo disfruto mucho con una madurez profesional y de vida. Creo que llegó en el momento justo”.

En el programa de Tania, la gente tendrá que hacer actividades cotidianas sin hacer nada de ruido y el que logre hacerlo, se llevará una suma monetaria en dólares. Mientras que Ceci ayudará a los concursantes a encontrar el amor, pero revelando su peor secreto.

A esta barra de entretenimiento también se suma el programa “Vence a las estrellas”, conducido por Marisol González y Poncho de Nigris, quienes pondrán a los concursantes a enfrentar a Candela Márquez y Fernando Carrillo en juegos de destreza.

A DETALLE

Faisy continuará con la décima temporada de “Me caigo de risa” en julio.

También regresa Facundo con la tercera entrega de “¿Cuál es el bueno?” en septiembre.

Tania no dejará la conducción en “Hoy”, sólo saldrá temprano.

Marisol González espera complacer a toda la familia con este programa.

4 de marzo inicia el show de Lopez.

6 de mayo arranca el programa de Galeano.

MAAZ