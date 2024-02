Adamari López regresa a Televisa con nuevo y ambicioso proyecto, luego de 15 años en la competencia

Luego de quince años brillando en la competencia, Adamari López regresó a Televisa por la puerta grande pues fue anunciada como conductora de un nuevo y ambicioso proyecto con el que pretende tomar su lugar de privilegio dentro de la industria del espectáculo nacional y como era de esperarse, durante su primer encuentro con la prensa aprovechó para aclarar distintas polémicas en torno a su persona, incluyendo cómo es su relación actual con Toni Costa, el padre de su hija, Alaïa.

El programa que conducirá Adamari López se llama “¿Quién caerá?” y se informó que dicha producción será transmitida de manera diaria a través del canal 5 en punto de las 9 de la noche y a partir del próximo 4 de marzo, por lo que, sin lugar a dudas, dicho espacio televisivo le ayudará a la puertorriqueña a retomar terreno dentro de la farándula.

Así de bella lució Adamari López en su regreso a Televisa. Foto: IG: adamarilopez

Respecto a su participación en "¿Quién caerá", Adamari López señaló que se siente muy orgullosa de haber sido considerada para estar al frente de este espacio, pues la conducción de este tipo de programas regularmente están a cargo de hombres, además, dijo sin titubear que se siente muy contenta de regresar a Televisa, empresa a la que calificó como "su casa", donde espera seguir creciendo en el plano profesional.

“Es un programa que nadie hacía en el mercado hispano en Estados Unidos, menos si era una mujer y estoy muy orgullosa de esta oportunidad. Además, estoy feliz de regresar (a México) y me siento muy agradecida de volver a Televisa, espero me sigan dando la oportunidad de crecer mi casa”, expresó Adamari López para El Heraldo de México.

Adamari López revela por qué decidió regresar a Televisa

Adamari López comenzó recordando cómo fue su debut en Televisa, empresa en la que pasó sus primeros quince años de trayectoria brillando en distintas producciones en las que se consolidó como una de las villanas más bellas de las telenovelas, posteriormente, señaló que tras su partida a Telemundo tuvo la oportunidad de incursionar en la actuación y tuvieron que pasar otros quince años para que ocurriera su triunfal regreso a la televisora propiedad de la familia Azcárraga.

En otro momento, Adamari López declaró que tras su salida de “Hoy Día” recibió la propuesta de Televisa para estar al frente de “¿Quién caerá?” y señaló que al principio se sintió nerviosa pues, aunque es conducción, dicho proyecto es sumamente distinto a lo que sabe hacer, sin embargo, su hambre de afrontar nuevos retos la impulso a aceptar la propuesta y afortunadamente todo ha salido a su favor.

Adamari López habla de su situación sentimental y de es su relación con Toni Costa

En la recta final de su encuentro con los medios, Adamari López fue cuestionada de forma directa sobre su situación sentimental y aseguró que su corazón actualmente solo está ocupado por su hija, sin embargo, dijo estar abierta al amor, aunque precisó que será muy cuidadosa al momento de elegir pareja pues no quiere llevar a “cualquier persona” bajo el mismo techo de su heredera.

“Solito, bueno, está acompañado por mi hija (su corazón), pero no estoy buscando (pareja), está abierto al amor, pero tampoco en búsqueda desesperada por alguien, creo que he tenido buenas oportunidades para enamorarme y de salir con gente que disfruté mucho y pues también me han tocado uno que otro malos ratos, pero la verdad es que estoy bien, estoy contenta, estoy disfrutando a mi hija y ella me tiene súper enamorada y por ella no voy a escoger una pareja solo por escoger, no voy a llevar a mi casa a cualquier persona”, explicó la actriz.

Adamari López aseguró que su hija es su principal prioridad en su corazón. Foto: IG: adamarilopez

Para finalizar, Adamari López señaló que su relación actual con Toni Costa es sumamente cordial y de cooperación pues tienen el objetivo de sacar adelante a su hija, no obstante, reconoció que tras su separación sí tuvieron algunos roses, pero en cuanto pasó el periodo de adaptación todo ha ido mejor.

“Después de mí, su papá es la persona más importante, él está presente y se hace responsable de su hija, así que estamos en muy buenos términos, nos separamos y de eso hace ya un buen rato, al principio hubo roses, pero después todo va agarrando su nivel, estamos nosotros al pendiente de nuestra hija, de tener una cordialidad, una relación estable, de amistad, dentro de lo que se puede, y de compañerismo para sacar adelante a nuestra hija, es la prioridad de los dos”, finalizó Adamari López.