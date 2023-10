VIDEO: Adamari López responde la cruda verdad sobre si fue o no feliz junto a su expareja Luis Fonsi

Una de las relaciones más polémicas del espectáculo sin duda fue la que conformaron Adamari López y Luis Fonsi, las celebridades permanecieron juntos por más de 5 años, en lo que parecía uno de los matrimonios más bellos de la farándula, pero todo se tornó diferente cuando apareció una grave enfermedad que no solo fue tormenta para uno de ellos sino que logró acabar con su amor.

Se sabe que en la etapa en la que Adamari López fue diagnosticada con cáncer de mama, las cosas cambiaron radicalmente en su relación. En diversos momentos ambos han declarado su sentir y las razones que los orillaron a dar por terminado lo que habían vivido juntos, dejando muchos sentimientos en sus fanáticos y también dudas sobre si Luis Fonsi era el villano de la historia.

Tras años de lo sucedido, ahora fue Karla Martínez, presentadora de televisión quien se sentó a conversar con la conductora y actriz sobre algunos pasajes de la vida, una de las cosas que le cuestionó sobre su etapa como esposa de Fonsi fue si fue feliz junto al cantante a lo que ella rápidamente respondió algo que elimina todas las especulaciones en torno a su amor.

Otra cuestión que retomaron en la charla es sobre la nueva canción de Luis Fonsi, una pieza titulada “Pasa la página”, pues la letra ha generado controversia porque aseguran que se inspiró en lo que hubo en el pasado para llevar a cabo algunas de las estrofas, por lo que Adamari dejó claro que piensa que pudo ser con alguna dedicación para ella.

Adamari aseguró que ya escuchó la pieza y con algunos de sus gestos comentó que ella pasó la página hace bastante tiempo cuando escribió su libro “Viviendo”, en el que da a conocer los duros pasajes de su vida al ser detectada con cáncer y al estar en medio de una relación fallida, aunque ahora se sabe salió triunfante y ha superado bastantes adversidades.

Ella sigue llorando por él, pero se hace la fuerte

Ella dice "Yo ya lo olvidé", pero sabe que miente

Se la pasa hablando mal de él delante de la gente

Hace rato que el amor se fue to', ya fue suficiente, ey



Pasa la página-na-na-na

No eres la víctima-ma-ma-ma

Pa' que te quieran

No hay que dar lastima



Pasa la página-na-na-na

Sigue con tu vida-da-da-da

Estás viviendo un cuento que ya terminó



Porque el amor se acabó

Pero ella ahí se quedó

Llorar no sirve de nada

Lo que pasó, pasó



Porque el amor se acabó

Déjalo ir, suéltalo

Llorar no sirve de nada

Lo que pasó, pasó



Así que, baby



Te queda, te queda, te quedaste atrás

'Tas buscando algo que no está

El tiempo ya pasó, ya no queda na'

Ya cambia de canal, no eres Panamá



La vida no espera

Olvida, supera

Un trago y cógelo suave

Si se acabó, que se acabe



Lo sabes por dentro

Pasó tanto tiempo

To' el mundo, menos tú, está contento



Porque el amor se acabó

Pero ella ahí se quedó

Llorar no sirve de nada

Lo que pasó, pasó



Porque el amor se acabó

Déjalo ir, suéltalo

Llorar no sirve de nada

Lo que pasó, pasó



Así que, baby



