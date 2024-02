Los signos zodiacales que encontrarán a su alma gemela y fortuna HOY 1 febrero, según Nana Calistar

Llegan a ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 1 de febrero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos de la astrología.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Algunos signos serán beneficiados de forma económica Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, hoy el universo te anima a ser consciente de tus palabras y acciones. Si sientes la necesidad de desahogarte, busca una salida constructiva, como salir o reunirte con tu familia o hablar con alguien de confianza.

Es probable que recientemente hayas experimentado un cambio significativo en tu vida que te ha llevado a ver las cosas desde una perspectiva diferente.

Es fundamental que cuides tu bienestar físico y emocional. Estás haciendo esfuerzos para mejorar tu alimentación y cuidar tu salud en general, pero es importante rodearte de personas que te apoyen en este proceso.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, grandes oportunidades para ti, pero debes ya no flojear tanto, cada proyecto que traigas en mente puede hacerse realidad siempre y cuando así lo desees.

Tu capacidad para expresarte de manera clara y comprensible será destacada, lo que te permitirá comunicarte de manera efectiva con los demás. Aprovecha este momento para transmitir tus ideas y pensamientos de manera convincente

Si estás en una reunión, no dudes en compartir tus opiniones de manera directa y respetuosa. Tu claridad mental te ayudará a llegar a acuerdos buenos para todos. Eres el pacificador ideal en un día lleno de tensiones y conflictos.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, vienen días muy intensos de mucho trabajo; sin embargo, deberás de llevarte las cosas con calma para que no caigas en problemas de estrés.

Etapa nueva en tu vida que te enseñará a ser más responsable y a cuidar tus gastos. Los astros están en una posición que puede causar una sensación de nerviosismo o inquietud en ti.

Toma pausas cortas durante el día para practicar la respiración profunda y recargar tu energía, un baño con albahaca, romero y ruda podrían ayudar a quitar las malas energías que te andas cargando.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, pon los pies en la tierra y vive tu presente que te estás olvidando de él. Hay días buenos y malos, pero lo más importante es que aprendas de cada caída para que no vuelvas a cometer el mismo error.

Cuida mucho tu manera de ver hacia el futuro o podrías perderte con ilusiones falsas que nunca serán posible. Se aproxima un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor.

Tu signo se caracteriza por su naturaleza pacífica y compasiva, por lo tanto, es importante evitar discusiones y conflictos, ya que podrías sentirte mal después de involucrarte en confrontaciones.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, aprende a darte cuenta quién vale la pena en tu vida, quién no debería seguir.

Es preciso que tomes decisiones que te conduzcan a acciones positivas, ha cuestiones que te dejen algo de provecho, en el amor hay muchas dudas y pensamientos negativos, mucha desconfianza de quién se te acerca y con mucha razón, ya que ya antes te dañaron y mintieron de muchas maneras.

Se te advierte sobre tu tendencia a mostrarte sensible en ciertos temas, lo que puede resultar difícil de manejar para quienes son más realistas. Es importante que reconozcas esta faceta emocional y evites expresar impulsivamente tus emociones.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, cuida el entorno que te rodea, ya que muchas veces eres parte de chismes y de "dimes y diretes".

Vienen días en los que entenderás por qué estas dónde estás y porque no has conseguido ese sueño que has traído en mente, recuerda que no son días ni momentos para lograr esas cuestiones.

Sentirás la tentación de romper las normas o de actuar impulsivamente, pero es importante que pienses cuidadosamente antes de tomar cualquier decisión, aunque puede resultar tentador, recuerda que tus acciones pueden tener consecuencias negativas tanto para ti como para los demás.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, caíste al suelo más de una vez y nadie te dio la mano, tuviste que levantarte por tu propia cuenta y gracias a eso nadie más volverá a pisotearte ni a meterse en tus terrenos.

Con Venus en tu área de relaciones, es hora de fortalecer esos lazos, tanto en el amor como en el trabajo. Usa tu encanto natural para resolver cualquier drama con estilo, pero no te olvides de cuidarte a ti mismo en el proceso.

En el trabajo, la creatividad es tu mejor amiga. No tengas miedo de compartir tus ideas y colaborar con tus colegas. Juntos, pueden lograr cosas asombrosas. Solo no te pierdas en lo que piensan los demás y mantén la vista en tus propias metas.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, deja que cada persona se haga responsable de sus actos, te gusta ser el centro de atención y resolverles sus problemas olvidándote de los tuyos.

Pueden llegar algunas sorpresas en el trabajo, mantén los ojos abiertos ante cualquier situación inesperada que se presente en tu entorno laboral. Es posible que recibas muestras de simpatía o incluso sentimientos de alguien en tu equipo.

Sé prudente al manejar estas situaciones, especialmente si no estás interesado o si ya estás comprometido emocionalmente. Recuerda que lo más importante en cualquier relación es sentirte relajado y en armonía emocionalmente.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, momento de desprendimientos, quita de tu vida todas esas personas que afectan tu entorno o de alguna manera te dañan con comentarios tontos.

Vienen movimientos muy difíciles en tu economía, te beneficiarán de alguna manera, pero debes procurar no andar gastando en tonterías que ni necesitas.

Durante el día, conocerás a alguien que, a primera vista, parece ser muy diferente a ti, pero que sorprendentemente complementa tus habilidades y visión. Es importante que aproveches esta conexión y compartas abiertamente tus objetivos con esta persona, ya que podrías recibir el apoyo y la comprensión que necesitas para avanzar.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, la vida te va a enseñar que debes detenerte y no vivir tan aprisa. El amor ya no es tu prioridad, pues comprenderás que puedes ser feliz, tengas o no una persona contigo a tu lado.

Grandes amores del pasado retornan, ya lo has superado ni te mortifiques. Vienen cuestiones muy perras para ti, pero ten cuidado con querer comerte el mundo de una mordida, todo con calma y a su debido tiempo y lograrás cuanto te propongas.

Podrías sentirte pendiente de encontrar a tu alma gemela, pero es posible que la persona que esté contigo actualmente no comparta tus mismas aspiraciones sentimentales. Si sientes que la situación sentimental te está afectando demasiado, es importante evitar discutir en momentos de tensión.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, es momento que tomes el toro por los cuernos y enfrentes cualquier situación que no te esté saliendo como tú deseas.

Hoy podría surgir un problema social que te tome por sorpresa, aunque eres muy admirado y tienes buenas relaciones, es posible que algunas personas se sientan distanciadas de ti sin que te des cuenta.

Es importante que prestes atención a tus encuentros sociales y te asegures de no descuidar a aquellos que te rodean. Si sientes que alguien se siente excluido o celoso, no dudes en abordar el problema de frente.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, deja que la vida te sorprenda y muéstrate quién eres y de lo que eres capaz de conseguir, hay personas muy perras que quisieran acabar con tu felicidad, pero cuando ellos van por la leche tú ya vienes con los quesos.

Debes aprender a vivir en soledad y darte cuenta de que no es tan malo, ya que aprendes a encontrarte y conocerte mucho más. Hoy podrías sentirte más sensible de lo habitual y todo podría parecerte un poco abrumador.

En cuanto a tus relaciones sentimentales, si estás considerando tomar una decisión importante, como comprometerte o terminar una relación, es mejor esperar a que estés en un estado emocional más equilibrado.

