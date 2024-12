Así fue el regreso de Cazzu a los escenarios tras la polémica con Christian Nodal | VIDEO

Tras poco más de un año alejada de los escenarios y el escándalo por su ruptura con Christian Nodal, todo lo malo parece haber quedado en el pasado para Cazzu que arrasó con su regreso a los escenarios este fin de semana. La cantante argentina se presentó en uno de los festivales más importantes de trap, donde aprovechó para reconocer el crecimiento de las mujeres en la industria.

Desde hace algunas semanas la llamada "Nena trampa" ya daba pistas de su regreso a la industria con algunas postales a través de redes sociales en las que también mostró su faceta como mamá al llevar a su hija, Inti, con ella en todo momento. Además, compartió detalles de la estricta rutina de ejercicio con la busca ponerse en forma para darlo todo sobre el escenario, algo que logró este domingo 8 de diciembre ante cientos de personas que esperaban con ansias su presentación.

Julieta Cazzuchelli, como es el nombre de pila de la cantante, fue una de las artistas invitadas a un importante festival de trap que se realizó en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Tras lo que pareció una agonizante espera para los fanáticos, las luces del escenario se colocaron sobre Cazzu, quien, fiel a su estilo, lució un crop top de cuero en color negro a juego con un mini short con detalles en tonos blanco que combinó con sus botas altas, una de las tendencias más fuertes de invierno.

Mientras la multitud coreaba "Jefa", la trapera recordó una de sus primeras presentaciones en dicho festival y aplaudió el crecimiento de las mujeres en la industria desde aquella vez: "En ese momento no había muchas chicas haciendo trap, y si las había no estábamos en ese escenario, yo era la única, entonces Había muchos varones en el público, ahora están mas mixeados (...) Olvidarse su masculinidad frágil, perrear cuando hay que hacerlo y llorar si hay que llorar”.

La intérprete de "Mucha data" cantó y bailó sobre el escenario dando muestra de su talento, pero también se mostró más cercana que nunca a sus fans a quienes les confirmó que está soltera y aprovechó para enviar un mensaje que muchos han tomado como una indirecta para su expareja, Christian Nodal, tras la polémica que enfrentaron por sus declaraciones en las que dejaba ver que habría existido una infidelidad por parte del sonorense.

"Yo soy Cazzu, para quienes no me conocen. Espero disfrutar un buen momento con ustedes, para mí es un placer volver a los escenarios (...) Yo estoy soltera, ¿y vos? Y me tengo que hacer promoción o no me la hace nadie", dijo Cazzu generando gran alboroto entre el público.