Pepe Aguilar aún no conoce a su nieta de 2 años, revela su hijo Emiliano

Desde hace varios meses, la dinastía Aguilar ha dado mucho de qué hablar y no sólo en el ámbito personal sino también en el musical, pues con la gira "Jaripeo sin Fronteras", Ángela y Leonardo han demostrado la herencia dejada por Pepe Aguilar y la disciplina que existe en la familia. Sin embargo, Emiliano Aguilar, el primogénito del cantante, ha brillado por su ausencia y elegido su propio camino, alejado de las tradiciones generacionales.

Fue así como el 1 de diciembre, Emiliano hizo su debut en los escenarios durante el “Tattoo Music Fest 2024” en Guadalajara; este festival reunió a artistas como The Psycho Realm y Los Socios del Ritmo. Aunque su actuación fue programada temprano en el día, logró captar la atención del público con temas como "Soy el vato", "Lo que quería" y su sencillo más reciente, "La vida no es nada fácil". A través de su cuenta de Instagram, expresó su gratitud afirmando que había sido uno de los "mejores días de su vida".

Este evento marcó un hito en su carrera musical por lo que su mamá, Carmen Treviño, su pareja y su hija no dudaron en aplaudir su talento. Pero a pesar de la importancia de este evento, la notable ausencia de su padre dio mucho de qué hablar, levantando rumores sobre un supuesto distanciamiento en la familia.

Durante su presentación, Emiliano estuvo acompañado por su madre, quien coreó sus canciones del público, y por su pareja, que permaneció detrás del escenario con su hija de dos años, Aislinn. En una entrevista con "Venga la Alegría", Emiliano compartió la importancia de este momento y explicó que los nervios siguieron aún después de bajarse del escenario, pero la felicidad por haberse presentado en tal escenario no se comparaba con nada.

Estoy bien feliz machín, estoy bien contento, sigo nervioso, me acabó de bajar, pero estoy bien agradecido, la verdad; hoy me acompañó mi mamá, la jefa de jefas, andaba conmigo, mi hija, mi novia, fue una experiencia muy padre, me hizo sentir muy apoyado, dijo a las cámaras.

Pero además de su debut en los escenarios, la prensa también lo cuestionó sobre la ausencia de su papá, Pepe Aguilar, pues para el público ha sido evidente que Emiliano no está recibiendo el mismo apoyo que el cantante ha brindado a Leonardo y Ángela, quienes se encuentran siguiendo sus pasos en el género ranchero. Ante estos cuestionamientos, Emiliano terminó por admitir que Pepe ni siquiera conoce a su nieta, quien ahora tiene 2 años de edad.

Pues mi mamá estaba aquí, todo bien, mi mamá y mi hija estaban aquí, estoy muy contento, la pase bien [...] Todo bien, yo sé que está ocupado y todo, pero no, no la ha visto, no se la he llevado pues, él no me ha venido a ver, pero todo bien, declaró Emiliano Aguilar.