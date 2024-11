De rivales a ser cuñadas, aseguran que hermano de Ángela Aguilar podría estar interesado en Cazzu

Una vez más, Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, ha generado gran revuelo tras su interacción con la cantante argentina Cazzu. El joven, conocido por su carrera como rapero, mostró su apoyo a la artista a través de un comentario en su más reciente publicación de Instagram, donde Cazzu anunciaba su regreso a la música. Este gesto ha encendido las especulaciones sobre sus posibles intenciones, dado que, se involucra a su hermana Ángela Aguilar y a Christian Nodal, exnovio de la cantante argentina.

La controversia se originó cuando Emiliano dejó comentarios en una de las publicaciones de Cazzu. Para muchos, este gesto fue interpretado como una muestra de apoyo explícito hacia la rapera, quien recientemente ha estado en boca de todos debido a su ruptura con Nodal. La situación ha adquirido aún más relevancia, considerando que Ángela Aguilar, la hermana de Emiliano, se encuentra casada con el sonorense.

Cazzu reapareció en redes sociales.

Foto: IG @cazzu

Emiliano Aguilar y su admiración por Cazzu

El rapero, luego de dejar un par de emojis en la publicación de la ex de su cuñado, fue cuestionado por sus seguidores en redes sociales, por lo que el joven explicó su postura. “¿Por qué me gusta su música, soy raro? Esto lo hago con todo respeto y porque me gusta su carrera”, escribió Emiliano en su cuenta de Instagram. De esta manera, dejó claro que no estaba tomando partido en el polémico triángulo amoroso que involucra a Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu. Este tipo de comentarios ha despertado el interés de los internautas, quienes no han tardado en asociar el gesto de Emiliano con posibles tensiones familiares, especialmente después de que Cazzu revelara detalles de su ruptura con Nodal.

Aunque Emiliano Aguilar no ha confirmado ni desmentido ninguna intención romántica hacia Cazzu, su apoyo ha sido una declaración pública de su admiración por la carrera de la artista. Sin embargo, este tipo de gestos no pasan desapercibidos, y no son pocos los que han especulado sobre el interés más allá de lo profesional entre el hijo de Pepe Aguilar hacia la rapera argentina. Por ahora, el joven ha dejado claro que su apoyo es únicamente a nivel musical, asegurando que no hay segundas intenciones.

Emiliano se hizo presente en la publicación de Cazzu.

IG @emiliao_aguilar.t

Más allá de los conflictos personales, Cazzu ha continuado con su carrera musical, que parece no verse afectada por los rumores. En sus recientes publicaciones en Instagram, la cantante ha compartido momentos de su vida personal y profesional, como su tiempo en el estudio de grabación y la convivencia con su hija, Inti. Estas imágenes han sido muy bien recibidas por sus casi 20 millones de seguidores, quienes esperan con ansias su regreso al escenario musical.

¿De rivales a ser cuñadas?

Como lo mencionamos anteriormente, aunque Emiliano Aguilar dejó claro que no busca ninguna intención romántica con la ex de Christian Nodal, en redes continúa la controversia e incluso hay usuarios que asegura harían una muy bonita pareja. Otros más piden al joven que busque a Cazzu para que grabe una colaboración con la trapera.

Lo que parece claro es que, en el futuro, tanto Emiliano como Cazzu seguirán siendo figuras clave en el mundo del entretenimiento, cada uno con su propio camino. Mientras tanto, sus seguidores seguirán atentos a cada movimiento de estos artistas, pues, ahora todos esperan que sea Cazzu quien reaccione a los comentarios del hermano de Ángela Aguilar.

