¿Pepe Aguilar trata mal a su equipo? Exponen su mal carácter y aseguran que no le cuentan nada "para que no se enoje"

La Dinastía Aguilar no deja de estar en la mira de todos, pues este año todos los miembros han saltado de un escándalo a otro, en especial si se refiere a Pepe Aguilar que incluso ya recibió el apodo de "El Beyoncé Mexicano" presuntamente por pausar carreras de talentos y supuestamente hacer de todo para limpiar la imagen y carrera de su hija, Ángela Aguilar. Recordemos que la intérprete de "Qué agonía" no ha dejado de estar en medio de las críticas por su relación y posterior matrimonio con Christian Nodal, luego que el cantante de regional mexicano terminó su noviazgo con Cazzu, con quien además tuvo una hija.

En medio de las fuertes polémicas, críticas y hate que existe en contra de estas figuras del espectáculo, cada vez se filtran más detalles que llaman la atención del público como que Nodal le habría quitado hasta 9 millones a Cazzu por la entrevista en la que desmintió las declaraciones de Ángela Aguilar. Ahora, quien está en la mira es precisamente Pepe Aguilar, ya que la periodista Martha Figueroa dio a conocer que su equipo de trabajo le oculta cosas al intérprete de "Por mujeres como tú" por su mal carácter y que además él no está enterado de toda la polémica que existe en redes sociales, incluyendo las indirectas de su consuegra, Cristy Nodal.

Si bien en más de una ocasión el intérprete ha dejado entre ver que sí lee los comentarios que le dejan en redes sociales, donde contesta a los fans, les da me gusta e incluso lanza indirectas, la periodista dejó en claro que su equipo no siempre la hace saber lo que ocurre en Internet. Uno de los momentos que habría expuesto esta situación fue la entrevista que el hijo de Flor Silvestre le dio a Alan Tacher en la que el entrevistador expuso una situación de la que el cantante no estaba enterado y que los habría puesto en problemas.

Pese a la revelación de Martha Figueroa, en redes sociales los fans y haters de Pepe Aguilar no están de acuerdo con esta versión y en cambio afirman que de no estar enterado de todos los escándalos en los que se ve envuelta su familia, cuando se le cuestiona al respecto no respondería. A pesar de ello, la periodista no ha revelado más detalles sobre esta situación que filtró.

Pepe Aguilar no sabr��a nada de lo que se comenta en redes sobre su familia. (Foto: IG @pepeaguilar_oficial)

Equipo de Pepe Aguilar le ocultaría detalles del hate contra Ángela Aguilar para que "no se enoje"

Durante su programa, Martha Figueroa explicó que aunque en redes sociales siempre vemos a Pepe Aguilar muy sonriente y activo, "no está muy enterado de lo que pasa". De acuerdo con la experta en farándula, es de lo más común que el cantante suba sus publicaciones, pero hasta ahí, ya que no se pone a leer todo lo que sus seguidores y detractores le ponen en los comentarios.

"Aprovechando esta situación, su equipo le ocultan cosas para que no se enoje, o sea, no le cuentan es que la mamá de Nodal subió no sé qué, es que Nodal dijo no sé qué, contestaron, es que los haters... No le cuentan nada para que no se enoje", declaró.

Sobre lo anterior, la periodista destacó que Pepe Aguilar está tranquilo por completo al no enterarse de lo que está pasando a su al rededor y en lo que respecta a su familia, especialmente con Ángela Aguilar y Christian Nodal. Sin embargo, agregó que durante la entrevista con Alan Tacher del pasado mes de octubre, a él se le ocurrió preguntarle sobre la supuesta mala relación que lleva con su consuegra, Cristy Nodal, quien le ha mandado indirectas y puso en aprietos al equipo del cantante.

La mamá de Nodal siempre ha presumido una gran cercanía con su hijo. (Foto: IG @cristy_nodal)

"Alan le dice, Pepe qué tal lo de tu suegra (consuegra), anduvo subiendo que decía que tú no sé qué y Pepe, como de qué. Y los de atrás (su equipo), todos de no, no, no. Porque no sabía eso del equipo verde porque le habían contado que por qué Pepe es muy enojón", destacó antes de recordar que por su parte, Tacher fingió no haber preguntado nada y cambió de tema.

Recordemos que cunado Nodal fue hospitalizado de emergencia, su madre Cristy lanzó un menaje que fue tomado por los fans como una indirecta para Pepe Aguilar, quien a penas unos días antes había estrenado la canción "Cuídamela bien" en la que habla de la relación de Christian y su hija Ángela Aguilar. "Cuídemelo bien que de acá para allá nada se habla, cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz", escribió en una historia de Instagram.

