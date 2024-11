Emiliano Aguilar presume el tatuaje que se hizo en honor a sus abuelos y no a su papá

La polémica continúa sobre la dinastía Aguilar ante las críticas que enfrenta la menor de sus integrantes, Ángela, por su matrimonio con Christian Nodal. Esto ha destapado conflictos familiares como el que sostiene Pepe Aguilar con su hijo mayor, Emiliano, quien lo hizo más evidente al presumir el tatuaje que se hizo en honor a sus abuelos, Flor Silvestre y Antonio Aguilar, y no a su padre.

Emiliano es fruto del matrimonio que Pepe Aguilar tuvo con Carmen Treviño, aunque éste no siguió los pasos de su padre en el regional mexicano en comparación con sus hermanos Ángela y Leonardo, pues decidió abrirse paso en la industria con el rap. El mismo patriarca admitió en una entrevista que tenía una relación difícil con su primogénito, pero le hizo saber que siempre tendría las puertas abiertas.

Conflictos que hizo evidentes Emiliano Aguilar en una reciente entrevista para “Identidad Grupera”, donde presumió el tatuaje que se hizo en honor a sus abuelos y no a su padre. El cantante destacó la buena relación que siempre tuvo con Flor Silvestre y Antonio Aguilar, una de las parejas y estrellas tanto de la música como de la actuación en México.

“Yo sí tuve una buena relación con mi abuelito, no me acuerdo tanto porque estaba muy morro, pero sí tuve una muy buena relación con él y con mi abuelita también, que en paz descanse. Me querían mucho y yo los quería mucho a ellos, por eso me lo puse, por mis abuelitos”, dijo Emiliano Aguilar.

En 2021 fue la última vez que Pepe Aguilar compartió fotografías en redes sociales junto a su hijo Emiliano, por un viaje que realizaron en familia a España. Aunque ha mantenido un contacto discreto reaccionando a sus publicaciones la relación continúa fracturada y esto ha sido cada vez más claro debido a que el rapero le ha expresado su apoyo a Cazzu en medio del conflicto con Ángela Aguilar.

Además, las fotografías y videos revelados de la boda de Ángela Aguilar con Christian Nodal ponen en evidencia que Emiliano no figuró entre los invitados. Pese a ello, en agosto pasado en el podcast "Gafe 423" el hijo mayor de Pepe Aguilar expresó el gran respeto que siente por su papá y señaló que el distanciamiento entre ellos se debe a que no desea pedirle ayuda con su carrera musical, contacto que ha sido nulo aún cuando ha enfrentando diversas crisis en su vida personal.

"Fue por mi ego, por no querer pedirle nada, pues a mi papá, porque yo me la quiero armar yo solo como esto, o sea como lo del rap (...) No es porque sea una mala persona, yo a mi papá lo quiero un chin** y la neta mi papá es una persona respetable para mí, más allá de ser cantante, como padre le tengo respeto, mis respetos, no más que ahorita quiero hacer esto yo solo y siento que algún día me va a echar un grito y me va a decir: ‘Felicidades'", dijo Emiliano Aguilar.