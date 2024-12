Reviven entrevista en donde Jaime Maussan aseguró que la Virgen de Guadalupe le habló bastante enojada

En un episodio que mezcla la búsqueda científica con elementos profundamente místicos, el periodista y ufólogo mexicano Jaime Maussan sorprendió al público al compartir un testimonio extraordinario: asegura haber escuchado la voz de la Virgen de Guadalupe mientras analizaba su imagen. La entrevista, originalmente transmitida hace varios años, resurgió recientemente en redes sociales debido a que se encuentra muy cerca el 12 de diciembre, día en el que se celebra a este ser celestial.

Aunque el relato parece el guion de una película, Maussan asegura que fue completamente real y ésto lo ha situado en el centro de la atención mediática. Dicha entrevista fue originalmente transmitida en el programa de la periodista Adela Micha, en la cual Maussan detalla el momento en que, según él, la Virgen de Guadalupe le habló. Según el investigador, todo ocurrió mientras examinaba la imagen de la Virgen de Guadalupe con tecnología avanzada para detectar detalles ocultos, pero en el proceso sucedió algo inusual.

Nos interesaba mucho analizar los ojos de la Virgen [...] En ellos se reflejan múltiples figuras, como Juan Diego, la Esclava Negra y otras personas presentes en el momento del milagro. Me quedé solo con la imagen mientras los demás se tomaban un café. Fue entonces cuando algo extraordinario ocurrió, relató Maussan en aquella entrevista.

El día en el Jaime Maussan habló con la Virgen María

Según su relato, mientras se concentraba en los ojos de la Virgen, notó variaciones en el tamaño de las pestañas y un movimiento en el iris. En ese momento, comenzó a percibir una sensación que describe como si se sumergiera en un pozo sin fondo y fue entonces, afirma, que escuchó una voz potente, con un tono ligeramente enojado, que le preguntó: "¿Qué quieres de mí?".

El relato de Jaime Maussan sobre su encuentro con la Virgen de Guadalupe es, sin duda, un ejemplo fascinante de cómo la fe, la ciencia y lo paranormal pueden entrelazarse en formas sorprendentes.

Fotografía: Cuartoscuro.

La experiencia fue tan impactante que, según Maussan, transformó por completa su perspectiva espiritual. "Antes de esto, no era creyente", admite. "Sin embargo, después de lo que ocurrió, no tengo duda de que hay una presencia viva en esa imagen. No importa lo que los demás crean, yo sé lo que viví".

Y es que el ayate de la Virgen de Guadalupe, una reliquia religiosa que data de 1531, ha sido objeto de numerosos estudios a lo largo de los años. Conservada en la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, la imagen es considerada milagrosa por millones de fieles; sin embargo, también ha despertado el interés de científicos e investigadores de todo el mundo que buscan explicar los fenómenos asociados a ella.

Uno de los aspectos más fascinantes del ayate es el reflejo en los ojos de la Virgen, donde algunos estudios aseguran haber identificado diminutas figuras humanas que coinciden con la narrativa del milagro guadalupano. Estas figuras fueron documentadas en investigaciones realizadas a cabo por expertos como el oftalmólogo José Aste Tonsmann en la década de 1970. Según Aste, las imágenes microscópicas en los ojos de la Virgen no pueden ser explicadas fácilmente mediante técnicas de pintura o reproducción humanas conocidas en el siglo XVI.

En 2001, por ejemplo, un grupo de peregrinos aseguró haber visto cómo la imagen parecía "respirar".

Fotografía: Cuartoscuro.

Además, los análisis científicos han señalado que la composición del ayate, elaborado con fibra de maguey, debería haberse deteriorado hace siglos, pero permanece intacto. Estas anomalías han llevado a algunos a considerarlo un objeto milagroso, mientras que los escépticos insisten en que son meros fenómenos naturales o efectos ópticos.

El testimonio de Jaime Maussan no es el único que involucra supuestos eventos sobrenaturales relacionados con la Virgen de Guadalupe. A lo largo de los años, múltiples relaciones han surgido de personas que afirman haber experimentado visiones, sanaciones inexplicables o mensajes espirituales al estar en presencia del ayate.

Así fue como Jaime Maussan escuchó a la Virgen

Sigue leyendo:

Jenni Rivera, a 12 años de su muerte estas son todas las teorías que aseguraban que estaba viva

Muere Gonzalo Correa a los 90 años, actor que dio vida a “Don Juan Tenorio” y participó en “Dr. Cándido Pérez”