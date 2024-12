Filtran un audio que muestra las fuertes discusiones entre Elisa Beristain y Javier Ceriani de Chisme No Like

A lo largo de esta semana te informamos que el programa de espectáculos "Chisme No Like" llegó a su fin por supuestas diferencia entre sus conductores, Elisa Beristain y Javier Ceriani, quienes durante varios años formaron una de las duplas más importantes en la industria del entretenimiento.

Para no generar más controversia, Javier Ceriani informó que no continuaría más como conductor de "Chisme No Like" e incluso invitó a sus seguidores a suscribirse a su canal de YouTube. Por otra parte, Elisa Beristain pidió no caer en rumores y pronto estrenará nuevos proyectos en los que contará su verdad.

Filtran audio de discusiones de Elisa Beristain y Javier Ceriani

Después de todo lo que se ha dicho, el canal de YouTube "El Mich Tv", compartió un audio en el que se nota la tensión que ya existía entre Elisa Beristain y Javier Ceriani del programa "Chisme No Like". La grabación incrementó los rumores de que su relación estaba fracturada.

De acuerdo con el experto en temas de la farándula Michelle Ruvalcaba, Elisa Beristain y Javier Ceriani protagonizaban fuertes discusiones en plenas transmisiones de "Chisme No Like". Una de las que más llamó la atención fue cuando hablaron de la delincuencia que se vivía en la ciudad de Miami en Florida.

En plena transmisión en vivo de "Chisme No Like" Elisa Beristain y Javier Ceriani discutieron por sus distintas posturas sobre la delincuencia que se vive en la ciudad de Miami en Estados Unidos. En un momento la plática estuvo a punto de salirse de control, pero mantuvieron la calma.

¿Por qué se acabó Chisme No Like?

De acuerdo con distintos medios de la farándula el programa de espectáculos "Chisme No Like" llegó a su fin por diferencias entre los conductores Elisa Beristain y Javier Ceriani. Al parecer todo comenzó por los sueldos que tenían ya que ella recibía el 50 por ciento y él el 30 por ciento.

Otro de los temas que generó riñas entre los talentos de "Chisme No Like" fue el contenido que mostraban pues Javier Ceriani tenía las exclusivas. La gota que derramó el vaso en la relación entre los conductores fue que supuestamente Javier Ceriani descubrió que Pepe Garza, esposo de su compañera, le estaba siendo infiel.

Los reportes indican que Javier Ceriani quería presentar la información, pero Elisa Beristain se negó de manera contundente. Los dos involucrados quedaron de exponer su versión sobre el fin del programa de YouTube "Chisme No Like", El programa llegaría a su fin. Foto: Chisme No Like

