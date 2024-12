Elisa Beristain cuenta la verdad tras la disolución de Chisme No Like, ¿su esposo le fue infiel?

Elisa Beristain, quien fuera la conductora estelar en Chisme No Like, dio a conocer por fin lo que hubo detrás de la supuesta pelea que tuvo con su compañero Javier Ceriani. A través de sus redes sociales rompió el silencio y envió el primer comunicado para todos sus fanáticos.

Supuestamente se acabó el programa porque fue Javier Ceriani quien le dijo a su compañera que supuestamente su esposo le es infiel, pero hasta el momento eso nada más era un rumor. Además, agregaron que era posible que hubieran empezado con el proceso de divorcio.

Pero fue la mismísima Elisa Beristain quien salió a dar la cara en las redes sociales e informó que es completamente falso que se esté divorciando de su esposo, y dijo que poco a poco irá contando la verdad de cómo sucedieron las cosas. Esto lo hará en el canal que abrió en YouTube donde será la única protagonista.

"Sé que han surgido muchos rumores, pero les aseguro que ninguno de ellos es cierto. Lo que sí estamos iniciando ahora es una nueva etapa llena de proyectos emocionantes, como mi página web www.elisaberistain.com y mi nuevo show. Pronto sabrán mas de la verdad de lo que “SOLO ELISA, HABLA DE ELISA”. NO HABRÁ NADA OCULTO, Les prometo que, cuando tenga más detalles, ustedes serán los primeros en saberlo TODO a través de mis plataformas digitales"

¿Por qué se terminó Chisme No Like?

Su primer video será estrenado el próximo domingo 8 de diciembre de 2024 en punto de las 4:00 de la tarde en la Ciudad de Los Ángeles, pero las 6:00 de la tarde de la Ciudad de México. Hasta el momento no hay un tema cien por cien asignado, pero podrí a esclarecerse el fin de Chisme No Like.

"Por ahora, quiero agradecerles de corazón por todo su apoyo constante. RECUERDEN, “SOLO ELISA, HABLA DE ELISA ¡Ustedes son lo máximo!", finalizó.

Por su parte, Javier Ceriani anunció también en sus redes sociales que su programa iniciará en cualquier momento y será la misma iniciativa, pero con una pizca más de comentarios crudos y ácidos a los que nos tenía acostumbrados. El comunicador está listo para lanzarse como solista en las redes sociales y seguir contando los chismes más picantes de la farándula.

"Llegan las bombas, pero NO hay una guerra, sino TODA LA VERDAD Y QUE EXPLOTE TODO! Ya está llegando el momento que tanto esperábamos, vengo más transgresor que nunca, por eso los espero en mi canal de #youtube Javier Ceriani, donde seré todo de ustedes con mi lengua súper filosa ?? y ahora sí CAIGA QUIÉN CAIGA…. VAMOOOOS!", escribió.

¿Qué es Chisme No Like?

Chisme No Like fue un popular programa de televisión de espectáculos que se hizo famoso por su estilo directo y sin censura. Transmitido principalmente a través de plataformas digitales, el programa se dedicaba a cubrir las últimas noticias y rumores del mundo del espectáculo, enfocándose especialmente en la farándula latina. Conducido por figuras carismáticas como Elisa Beristain y Javier Ceriani, Chisme No Like se caracterizaba por su formato entretenido y sus comentarios sin pelos en la lengua sobre los famosos.

Gracias a su contenido jugoso y a la personalidad de sus conductores, el programa logró captar la atención de millones de espectadores. Chisme No Like se convirtió en un referente en el mundo del entretenimiento, generando debates y conversaciones en las redes sociales. Sin embargo, después de varios años al aire, el programa enfrentó diversos problemas internos que llevaron a su eventual cancelación.

A pesar de su final, Chisme No Like dejó una huella imborrable en la televisión de espectáculos. Su formato innovador y su capacidad para generar controversia inspiraron a otros programas similares. Además, los conductores del programa continuaron sus carreras en el mundo del entretenimiento, consolidándose como figuras influyentes en las redes sociales.

