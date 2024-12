Filtran el verdadero motivo del pleito entre Elisa Beristain y Javier Ceriani que puso fin a Chisme No Like

En días recientes ha trascendido que el programa de espectáculos "Chisme No Like" llegaría a su fin por supuestas diferencias entre los conductores, Elisa Beristain y Javier Ceriani, titulares de la emisión. El rumor tomó más fuerza después de que él subiera un comunicado confirmando que emprenderá un nuevo proyecto.

Ante la ola de rumores, Javier Ceriani compartió un mensaje en Instagram dando a entender que ya no continuará en el programa "Chisme No Like" y promocionado su nuevo proyecto "YouTube Javier Ceriani". El presentador agradeció el apoyo que le han brindando todos sus seguidores en la reciente controversia.

"Ahora, extiendo mis alas más que nunca, con la fuerza de su apoyo, desde esta nueva cima: mi canal de YouTube Javier Ceriani para que juntos volemos", escribió en la publicación.

El conductor subió este mensaje. Foto: Instagram/@

javierceriani

¿Por qué se acabó Chisme No Like?

Después de que Javier Ceriani confirmara su nuevo proyecto lejos de "Chisme No Like", salieron los detalles de los motivos que los llevaron a separarse de su compañera, Elisa Beristain. Todo indica que la relación entre los conductores habría terminado de la peor manera.

De acuerdo con Inés Moreno, colaboradora de "Chisme No Like", Elisa Beristain se llevaba el 50 por ciento de los ingresos que generaba la transmisión, mientras que Javier Ceriani tenía el 30 por ciento. El resto era utilizado para gastos que implicaban la producción.

Además de las diferencias en sus ingresos, el motivo que llevó a Javier Ceriani a salir de "Chisme No Like" fue que descubrió varias infidelidades de Pepe Garza, esposo de Elisa Beristain. Al parecer el conductor quería dar la noticia, pero su compañera se negó.

La transmisión podría llegar a su fin. Foto: Chisme No Like

Hasta el momento se desconoce si "Chisme No Like" saldrá del aire o simplemente habrá un nuevo conductor que ocupe el lugar de Javier Ceriani. Hasta el momento Elisa Beristain no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que en las siguientes horas brinde más detalles.

Sigue leyendo:

Chisme No Like llegaría a su fin, Javier Ceriani anuncia su nuevo proyecto e incrementa los rumores