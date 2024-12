Chisme No Like llegaría a su fin, Javier Ceriani anuncia su nuevo proyecto e incrementa los rumores

En las últimas horas el programa de espectáculos "Chisme No Like" ha aparecido en las principales tendencias de búsqueda después de que trascendiera que llegará a su fin tras varios años al aire por la plataforma YouTube, incluso un tiempo estuvo en la señal de la televisora del Ajusco.

El rumor tomó mayor fuerza después de que el programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain dejara de transmitir en días recientes, provocando bastante incertidumbre entre los fans, quienes se preguntaron si "Chisme No Like" continuará o simplemente llegó a su fin sin dar ningún tipo de aviso.

A pesar de que el programa no ha transmitido en vivo, las redes sociales de "Chisme No Like" sigue compartiendo contenido. En Instagram su reciente publicación estuvo relacionada con el último adiós que le dio Alejandra Guzmán a su madre, la primera actriz, Silvia Pinal.

Junto a la publicación los fans del programa de espectáculos dejaron un sin fin de comentarios relacionados con el posible fin de "Chisme No Like", algunos lamentaron que no se hayan despedido de sus seguidores y otros simplemente les pidieron una explicación por su salida del aire.

Hasta el momento no se ha confirmado si el programa dejará de ser transmitido. Foto: Instagram/@chismenolikeofficial

¿Javier Ceriani confirma su salida de Chisme No Like?

El rumor de la salida del aire del programa "Chisme No Like", uno de los grandes referentes del espectáculo, tomó mayor fuerza después de que su conductor estrella, Javier Ceriani compartiera contenido en sus redes sociales promocionando su nuevo canal de YouTube.

Desde hace unos días, Javier Ceriani ha subido noticias de la farándula, pero sin promocionar el programa "Chisme No Like". Las reciente actividad del conductor aparece con la firma de su nuevo canal de YouTube, donde supuestamente continuará su carrera después de que la transmisión llegara a su fin.

En una de sus recientes historias en Instagram, plataforma donde tiene más 307 mil seguidores, Javier Ceriani incrementó los rumores del fin de "Chisme No Like" al decir que próximamente estrenará su canal de YouTube que llevará su nombre. El conductor invitó a sus fans a suscribirse a su nuevo proyecto.

El conductor subió este mensaje. Foto: Instagram/@javierceriani

