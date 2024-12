Ausencias, polémicas y reencuentros, todo lo que ha sucedido a una semana de la muerte de Silvia Pinal

El pasado jueves 28 de noviembre de 2024, el mundo de la farándula se paralizó por completo luego de que se diera a conocer la triste noticia del fallecimiento de la última diva del cine de oro mexicano, Silvia Pinal a los 93 años de edad, debido a un problema en los pulmones que se le complicó mientras se encontraba hospitalizada, ya que llevaba días internada por una fuerte infección en las vías urinarias.

La noticia causó una fuerte conmoción, no solo entre su familia y las celebridades, si no también entre el público, quienes tuvieron la oportunidad de reunirse en conjunto para darle el último adiós a la primera actriz en un homenaje especial de cuerpo presente que se llevó a cabo el sábado 30 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes, en el cual tanto sus hijas Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, como sus nietas y bisnietas Stephanie Salas, Michelle Salas y Camila Valero le dedicaron emotivos discursos en donde hablaron del gran cariño que le tenían, de todo lo que les dejó en sus vidas, y de su invaluable legado tanto como artista, así como mujer.

La muerte de la famosa actriz y cantante trajo consigo una serie de momentos conmovedores así como algunas situaciones controversiales que han dado mucho de qué hablar, por lo que a continuación vamos a repasar algunos de los que han sido los más sonados.

Una de las mayores ausencias en el homenaje póstumo a Silvia Pinal fue la de Luis Enrique Guzmán, el único de sus hijos que no asistió a la ceremonia especial a pesar de que su nombre aparecía en el programa, lo que causó revuelo y generó polémica, sobre todo después de fue captado por fotógrafos paseando por una plaza comercial justo mientras se realizaba el evento.

Al respecto, la asistente de la fallecida actriz, Efigenia Ramos, explicó que Luis Enrique no pudo asistir debido a que se encontraba indispuesto y bastante abrumado por la muerte de su madre, algo que se le junto con otras situaciones que ya venía cargando desde antes.

Sin embargo, algunos medios aseguraron que el hijo de Silvia Pinal no había podido asistir a su homenaje debido a que se encontraba crudo porque la noche anterior había estado tomando de más.

Otra de las grandes ausencias en el homenaje a Silvia Pinal fue la del reconocido periodista de espectáculos Pepillo Origel, quien mantenía una fuerte amistad con la primera actriz, sin embargo, para sorpresa de todos reveló que no asistió debido a que no fue invitado a la ceremonia, desatando una fuerte controversia luego de publicar un video en donde mostraba su evidente molestia y se lanzaba en contra de Sylvia Pasquel.

“Quiero decirles que no me invitaron, a nada me invitaron, ni modo. Yo vi que Sylvia Pasquel invitó a sus amigos, a mi no me han dado nada, yo ya me lo imaginaba. No fui porque tengo mis razones, creo que la señora Pasquel dejó mi amistad" dijo Pepillo Origel sobre su ausencia en el homenaje.