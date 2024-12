Ángela Aguilar retoma sus redes y envía mensaje de Año Nuevo a sus fans: "Gracias por tanto"

Este 2024 Ángela Aguilar se convirtió en la artista más buscada en Google México, aunque no precisamente por sus logros como cantante sino por el escándalo que protagonizó debido a su matrimonio con Christian Nodal. Algo que dejó de lado para retomar sus redes sociales y dedicar un mensaje a sus fans por el apoyo que ha recibido durante estos meses; además, celebró sus logros en la industria junto a su famosa familia.

La intérprete de “Qué agonía” se ha mantenido ausente en redes sociales ante la ola de críticas que recibe desde que hizo pública su relación con el sonorense y que se hicieron más fuertes tras las declaraciones de Cazzu en las que deja ver que habría existido una infidelidad por parte de Christian Nodal. Sin embargo, decidió hacer a un lado toda controversia para enviar un mensaje a sus seguidores por Fin de Año y les agradeció por el apoyo que ha recibido tanto de manera profesional como personal.

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos le externaron su apoyo incondicional, otros internautas le mostraron que no olvidan la polémica que la rodea por su relación con Christian Nodal: “Que continúen tus éxitos, lluvia de infinitas bendiciones”, “¿Cómo vas en ‘La Cueva’”, “Fan de tu relación”, “Lo mejor de este año”, “Sólo te falta a prender a ser buena persona”, “Reina divina” y “Acúsame con tu papá”.

Tras varias semanas de sospechas entre los fans, en junio Ángela Aguilar hizo publico su romance con Christian Nodal indicando que habían retomado un amor del pasado. Aunque fue la inmediatez con la que surgió todo entre ellos lo que desató las críticas en su contra, pues tan sólo dos semanas antes la voz de “Botella tras botella” había anunciado su ruptura con la trapera argentina y madre de su hija, Cazzu.

Pese a la controversia, la pareja sorprendió a sus fans y tan sólo unas semanas después de anunciar su noviazgo, en julio de 2024, llegaron al altar con una íntima y repentina ceremonia a la que asistieron algunos famosos como Marc Anthony y Nadia Ferreira. Cuando todo parecía haberse calmado para los cantantes, la entrevista que ofreció Ángela Aguilar a ABC News Live incrementó la molestia de los fans y Cazzu decidió dar su versión confirmando que habría existido una infidelidad por parte de Nodal.

"No es lo que están retratando y no me siento como en este momento de mi vida, realmente no siento que tenga que explicarle nada a nadie, creo que la gente está siendo villanizada y creo que la gente está siendo mal retratada, creo que no están retratando cómo debería de ser (…) Todas las partes de la mano están juntas y unidas. Todos estamos en la misma página, a nadie le rompieron el corazón y tenemos la consciencia tranquila”, dijo la cantante.