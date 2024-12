Confunden a Ángela Aguilar con su prima Majo Aguilar y su reacción se vuelve viral en redes

Un reportero confundió a Ángela Aguilar con su prima Majo Aguilar y la reacción de la cantante se volvió viral en redes sociales, ya que algunos afirman que no le habría parecido la confusión ocurrida durante un evento donde estuvo acompañada por su familia.

En el lugar se encontraba la esposa de Christian Nodal, su hermano Leonardo Aguilar y su papá Pepe Aguilar, cuando un reportero se acerca para entrevistar a la joven y dice “nos encontramos con Majo Aguilar” pero luego se disculpa y corrige que es con “Ángela Aguilar”.

Confunden a Angela Aguilar con Majo Aguilar y su reacción no tiene precio pic.twitter.com/X2Fo7sHp70 — Lic Perafán (@Lic_Perafan) December 27, 2024

Inmediatamente la joven hace una cara de sorpresa ante la confusión del reportero y algunos dicen que hasta dijo una grosería pero en realidad no se alcanza a escuchar lo que ella dice, pero si hace un gesto de desagrado y desaprobación pese a que el comunicador se disculpó con la artista.

Y es que las nietas de Antonio Aguilar y Flor Silvestre han tenido mucho éxito en el regional mexicano, incluso Majo Aguilar ha sido nombrada “la reina del regional mexicano” por el público, mientras que a Ángela Aguilar la nombrarían la princesa del regional mexicano.

Majo Aguilar es considerada la reina del regional mexicano Foto: Instagram majo_aguilar

MaryFer Centeno analiza reacción de Ángela Aguilar tras ser cnfundida con Majo Aguilar: le molestó

Por su parte MaryFer Centeno analizó el video y aseguró que a la interprete de “Qué Agonía” si le habría molestado la confusión “parece que Ángela Aguilar no lo toma a bien, es decir, no es algo que le haya causado gracia sino que se queda como (sorprendida), hasta parece que se le van a salir los ojos porque no le gusta”.

Ángela Aguilar tiene una trayectoria de varios años en la insdustria musical Foto: Instagram angela_aguilar

La reconocida grafóloga agregó que “dicen en redes que parece que dice no ma#$%, no lo sé, yo considero que podría ser. Lo que sí me queda claro desde el punto de vista del lenguaje corporal es que no le gustó, al contrario, que la molestó que la confundieran con Majo Aguilar”.El video también fue compartido por la cuenta de TikTok netnoticias.mx

