Christian Nodal y Ángela Aguilar tiene la mejor canción para cantar en el karaoke en la fiesta de Año Nuevo

La relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar fue de los temas que más se hablaron en todo el 2024. Las estrellas de la música protagonizaron escándalos por su boda y hay miles de personas que no estuvieron de acuerdo con su matrimonio, pero sin duda algo que los usuarios de redes sociales no han podido negar es que son grandes estrellas y tienen una de las mejores canciones para el karaoke.

Hay familias en donde el karaoke es una de las actividades más especiales que hacen en Año Nuevo, por lo que a menudo están en búsqueda de las canciones que puedan interpretar con sus seres queridos y amigos, aquellas que son perfectas para hacer fantásticos y divertidos duetos.

Christian Nodal es una de las estrellas masculinas más importantes dentro del regional mexicano, su fama es a nivel internacional y aunque su nombre también ha estado relacionado con escándalos que todo tienen que ver con su vida personal, el famoso sigue llevando a cabo temas con los que se coloca en las principales listas de popularidad.

Y con Ángela Aguilar no sucede algo distinto, la estrella forma parte de una de las familias más importantes de la música mexicana, pues es hija de Pepe Aguilar y nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar. Así como se sabe que ella empezó su trabajo en los escenarios desde que era apenas una niña.

"Dime cómo quieres" es una canción perfecta para el Karaoke, Captura de Video YouTube/nodal

¿Cuál es la canción de Ángela Aguilar y Nodal para cantar en Karaoke?

Fue en 2020 cuando Nodal lanzó un dueto con su entonces amiga y compañera de trabajo Ángela Aguilar, con quien años después llegaría al altar. La canción lleva por nombre “Dime como quieres”, un tema con una letra pícara, y compuesta por el mismo Christian, así como por el popular productor musical Édgar Iván Barrera.

“Dime como quieres” se ha convertido en una popular canción de enamoramiento, una pieza perfecta para que la interprete una pareja en el karaoke, ya que son dos personas las que llevan a cabo las líneas con la popular historia que sigue como uno de los sencillos favoritos de las personas que abrazan su carrera.

¿Qué ha pasado con Ángela Aguilar y Christian Nodal?

El famoso matrimonio conformado por Christian Nodal y Ángela Aguilar no ha dejado de ser noticia, cualquier cosa que hacen y que comparten en sus redes sociales es señalado por las personas que están o no de acuerdo con su amor. Pero ellos han dejado claro que no les interesan las opiniones de los demás y continúan disfrutando de los primeros meses en los que están juntos como marido y mujer.

Nodal y Ángela disfrutan de su dulce amor. Foto IG/nodal

