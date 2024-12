Yailin "La más viral" se operó otra vez y revela las polémicas razones por las que modificó su cuerpo

Las cirugías estéticas para que las personas logren su cuerpo anhelado son muy populares sobre todo entre las famosas y celebridades, quienes no esconden las operaciones a las que se han sometido para lograr sus objetivos y lucir como ellas realmente desean.

Tal es el caso de Yailin “La más viral”, la estrella dominicana de la música recientemente hizo público que nuevamente entró al quirófano para someterse a una nueva cirugía estética y reveló las razones por las que decidió cambiar sus curvas, a pesar de que no hace mucho se había practicado algunas modificaciones.

Hay que recordar que Yailin “La más viral” es una popular cantante de música rap, además de su talento para cantar y su belleza que comparte en redes sociales, la celebridad es conocida por los escándalos en los que se ha visto envuelta con sus exparejas sentimentales, primero con Anuel AA, padre de su hija Cattleya, así como también con su exnovio el rapero Tekashi 6ix9ine.

Lo que confesó Yailin “La más viral” en sus historias en Instagram es que ya no estaba cómoda con los implantes que tenía y la razón es que estaban y se veían demasiado grandes contrario a su masa muscular, puesto que dijo que ella en este momento esta muy delgada y no está cómoda con tales dimensiones.

“Para los que me preguntan por qué me operé otra vez estoy súper flaca y los implantes que tenía ya no eran adecuados para mi cuerpo y por eso me lo cambié más pequeño y más natural”, es lo que escribió Yailin “La más viral”en una de sus imágenes en Instagram.