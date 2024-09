Tribunal ordena la captura internacional contra Tekashi 6ix9ine tras demanda de Yailin “La Más Viral”

Yailin “La Más Viral” y Tekashi 6ix9ine formaron una de las parejas más polémicas en la industria y tras su ruptura siguen dando de qué hablar, pues este mércales se dio a conocer que un tribunal en República Dominicana emitió una orden de captura internacional contra el rapero tras la demanda que presentó la cantante en su contra por abuso y fraude. Esto ocurre a tan sólo unos días de que el cantante admitiera en una entrevista que había dejado el país de manera ilegal a través de Haití, pues supuestamente era extorsionado por autoridades.

La Procuraduría General de la República Dominicana informó que una jueza declaró en rebeldía a Daniel Hernández, como es el nombre de pila del rapero de ascendencia mexicana, estatus con el que una persona puede ser detenida en cualquier país. Esto debido a que no se presentó ante las autoridades pese a que fue citado por la denuncia que presentó Wanda Díaz, madre de Yailin, por violencia verbal, física y psicológica del cantante a su hija.

Aunque en ese momento la cantante negó las acusaciones contra su ahora expareja el proceso continuó y recientemente ella presentó una demanda contra Tekashi por abuso físico y psicológico, así como fraude y explotación. En los documento legales retomado por medios dominicanos, Yailin señala que su relación terminó en agosto pasado y que el rapero también habría filtrado videos íntimos de ella, por lo que buscaba una compensación por daño físico, emocional y financiero.

“A veces uno no está tan feliz, porque uno no cura tan rápido. Esto ha sido muy grande para mí, porque no tengo el apoyo de mi familia”, dijo la cantante en una entrevista con la conductora Lourdes Stephen en la que mencionó que la relación con Aquel AA, padre de su hija, ha mejorado: “Nos llevamos bien, maduramos, él me llama, yo lo llamo por la bebé. Me dijo que se la quiere llevar de gira con él. Es su papá, tienen que compartir”.