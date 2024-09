Detienen al hijo de Mariela Sánchez, novia de Cristian Castro, por conducir en estado de ebriedad

Cristian Castro y Mariela Sánchez se mantienen en el ojo del huracán desde que retomaron su noviazgo, aunque en esta ocasión la polémica se debe a la detención de Marcos Daniel Cuba, hijo de la empresaria argentina. Y es que se dio a conocer que el joven, de 21 años de edad, provocó destrozos y daños materiales durante una persecución policíaca mientras intentaba huir por condicir a exceso de velocidad y en estado de ebriedad.

El cantante y la empresaria sorprenderon al anunciar su reconciliación luego de las polémicas declaraciones de Sánchez en las que lo llamó "feo" y se lanzó contra las fanáticas mexicanas. En entrevista para "Ventaneando", Cristian Castro reveló sus planes de llegar al altar, aunque las polémicas siguen sumándose y esta vez fue el hijo de Mariela quien generó gran controversia por su detención.

De acuerdo con medios argentinos, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 22 de septiembre en la ciudad de Córdoba cuando Marcos Cuba evadió varios controles policiales. En la huida el joven causó destrozos y destruyó barreras en casetas de peaje, tras una intensa persecución fue detenido y dos jóvenes que viajaban con él lograron escapar.

"Veía que él me quería esquivar, así que opté por quedarme quieto a un costado del camino, pensaba que si no me esquivaba me cruzaba de carril. Podría haber sido una tragedia terrible", dijo uno de los testigos al medio argentino "El Doce".