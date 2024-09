Yuri rechaza retomar su gira con Cristian Castro, ¿por su relación con Mariela Sánchez?

Cristian Castro sigue dando de qué hablar por su reconciliación con Mariela Sánchez, pues en medio de su escandalosa separación surgieron rumores de que habría terminado abruptamente sus proyectos de trabajo con Yuri motivado por los conflictos que tendría con la empresaria argentina. Sin embargo, el cantante se habría retractado y le pidió una segunda oportunidad a la que ella se negó.

Cristiano Castro sorprendió a sus seguidores al anunciar su reconciliación con Mariela Sánchez por tercera ocasión, esto Pese a las fuertes declaraciones de la empresaria en las que lo llamaba "feo" y se lanzaba contra las fanáticas mexicanas. Tras la ruptura, el intérprete puso fin a sus proyectos junto a Yuri y la dejó de seguir en redes sociales, lo que desató sospechas de un conflicto entre ellos.

A esto se suman las declaraciones de la intérprete de "Maldita primavera" en las que dejaba ver que no estaba de acuerdo con la relación del cantante y Mariela Sánchez. Esto desató sospechas de problemas en la amistad de los artistas y el motivo de su separación en los escenarios pese al éxito del que gozaban.

En entrevista para "Ventaneando", Yuri reveló que durante sus últimas vacaciones Cristian Castro contactó a su mánager para intentar retomar los conciertos que tenían juntos; sin embargo, esto no fue posible debió a que ya estaban pactadas las fechas en los siguientes meses y les era imposible modificar la gira.

La cantante veracruzana aclaró que no existe un distanciamiento entre ella y Cristian Castro, por lo que se dijo dispuesta a trabajar de nuevo con él. Ante esto, podría ser en febrero y marzo de 2025 cuando vuelvan juntos a deleitar al público con múltiples fechas que reemplazarían a las 40 que dejaron pendientes.

La intérprete no evitó ser cuestionada sobre el romance entre Cristian Castro y Mariela Sánchez, pues el hijo de Verónica Catro reveló en una reciente entrevista para el programa liderado por Pati Chapoy que tiene planes de llegar al altar con la empresaria argentina, aunque antes deben recuperar el cariño y aceptación de su famosa madre.

Me da mucho gusto verlo bien. Creo que ya no me sigue (en Instagram), me dijeron el otro día. Si usted es feliz y le dicen que sí, adelante, ya usted vivirá su consecuencia