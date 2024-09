Anahí regresa a la televisión como investigadora de "¿Quién es la máscara?" gracias a sus hijos: "ellos son los jefes"

Los rumores sobre el regreso de Anahí a la televisión finalmente fueron confirmados. Hace tan solo unos días, el popular reality show de Televisa, ¿Quién es la máscara?, anunció que la exintegrante de RBD se unirá al equipo de investigadores en su nueva temporada, que se estrenará a finales de 2024. Esta noticia marca el regreso de la cantante y actriz a la pantalla chica después de más de una década de ausencia.

Anahí, quien se había mantenido alejada de los reflectores para dedicarse a su familia, sorprendió al público al aceptar esta propuesta. En una entrevista con Andrea Legarreta para el programa Hoy, la artista compartió los motivos que la llevaron a aceptar esta nueva aventura televisiva. Según reveló, sus hijos jugaron un papel crucial en la decisión, pues ellos dieron el visto bueno para que formara parte de este proyecto que ha cautivado a las audiencias.

La cantante fue la primera confirmada. Foto: Instagram/@quieneslamascara

En entrevista con Andrea Legarreta para el programa Hoy, Anahí confesó que se encuentra muy feliz de regresar a la televisión después de 12 años de no pisar los foros ni la televisora, sin embargo, la propuesta del reality show familiar le hizo cambiar de opinión, pues asegura que es muy cuidados en los proyectos que acepta, pues, ahora su mayor preocupación son sus hijos.

Debido a esto es que Anahí reveló a Legarreta que sus pequeños fueron quienes le dieron permiso de ser parte de “¿Quién es la máscara?”, pues ahora ellos son “los jefes”, de acuerdo con lo que la ex integrante de RBD contó es que al recibir la propuesta ella decidió ponerle a sus hijos unos videos del programa, para ver cómo reaccionaban; la emoción de sus pequeños al ver las botargas la hizo saber que sí debía unirse.

“... Cuando pongo a mis hijos, porque yo les dije: ‘les voy a enseñar este programa, quiero que me digan si les gustaría que mamá apareciera ahí’, porque yo la verdad si ellos dicen que no, pues no se puede Andy, ellos son los jefes…”, dijo Anahí