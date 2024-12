Harán misa en honor a Dulce en la Basílica de Guadalupe, fecha y hora

En las redes sociales oficiales de la fallecida cantante Dulce se dio a conocer que la estrella, quien perdió la vida este 25 de diciembre del 2024 recibirá una misa en su honor en la Basílica de Guadalupe, por lo que ofrecieron información de vital importancia para que todos los que deseen asistir acudan a manera de despedida.

Dulce será recordada como una de las voces más bellas de México, así como también sus fanáticos aseguran que es una artista que inspiró a generaciones con su voz, su pasión y su determinación y con una carrera que trascendió fronteras y géneros.

La muerte de la cantante Dulce apareció como una amarga Navidad, puesto que los familiares y amigos de la estrella aseguraban que se encontraba en una lenta, pero crucial recuperación, luego de ser sometida a una cirugía con el objetivo de mejorar su salud.

“Es con profundo dolor que nos reunimos para despedir a nuestra querida Dulce, una mujer que dejó una huella imborrable en todos nuestros corazones. Se llevará a cabo una misa en su honor y para pedir su eterno descanso. Les invitamos a unirse a nosotros para rendir homenaje a su memoria y pedir por su alma. Su recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones”, compartieron en las redes sociales oficiales de la cantante.

Invitan a la misa en honor a la cantante Dulce. FB/dulcelacantante



¿Cuándo y dónde será la misa en Honor a Dulce?

A través de las redes sociales el equipo de difusión de la cantante Dulce emitió una invitación a la misa en honor a Bertha Elisa Noeggerath Caárdenas, nombre real de Dulce, la imagen va dirigida a amigos, familiares y medios de comunicación de la artista, así como también a sus fieles fanáticos.

Fecha: viernes 27 de diciembre

Hora: 6:00pm

Lugar: Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México

Dulce falleció a los 69 años. FB/dulcelacantante

¿De qué murió Dulce?

La cantante Dulce falleció después de días en el hospital ya que lidiaba con diversas afectaciones que en conjunto hicieron que su cuerpo ya no respondiera de la misma manera. La famosa se sometió a una cirugía de decorticación pleuropulmonar, que era importante para su salud, pero no fue suficiente y su cuerpo no aguantó más.

Además uno de sus amigos Gerardo Medina, dio a conocer que Dulce sufría de metástasis de pulmón, que fue la causa principal de su muerte. Se sabe que hace algunos meses también tuvo neumonía y que desde que se contagió de Covid 19 su salud estuvo en decadencia.

