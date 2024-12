Querido actor recuerda el día que un profesor le dio una cachetada y él respondió golpeándolo con un cenicero: VIDEO

Alejandro Camacho es un actor bastante reconocido en México, pero antes de comenzar su carrera frente a las cámaras fue un niño y un joven que no se dejaba de nadie, tal y como le había enseñado su padre. Ahora, durante la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el experimentado histrión contó una de las historias más curiosas de su juventud. Reveló cuando lo expulsaron de la escuela por pegarle a un profesor con un cenicero en la cabeza.

El invitado de 'El Minuto que Cambió mi Destino' de este fin de semana fue Alejandro Camacho. El integrante de 'Cuna de Lobos' no tuvo reparos en contarle muchos aspectos de su vida a Gustavo Adolfo, quien receptivo iba escuchando cada una de las anécdotas. Lo que no podía creer fue cuando el reveló que le había pegado a un profesor con un cenicero en el salón de clases.

El tema salió porque Camacho le contó que su papá le enseño a nunca dejarse, sin importar quien fuera la persona que lo estuviera molestando o violentando. En este momento recordó el día que un profesor le soltó una cachetada. Alejandro no contó detalles de los motivos que llevaron al maestro a hacerlo, simplemente explicó lo que ocurrió después de haber recibido el golpe.

"Mi papá me dijo: 'Nunca te dejes' y entonces un maestro me pegó, me dio un cachetadón, un cachetadón", así comenzó la historia Camacho para después dar detalles sobre el golpe con el cenicero y lo que ocurrió cuando llegó su papá a la dirección del colegio.

El actor comentó que durante los años que acudió al colegio estaba permitido que se fumara dentro del salón, por lo que había un cenicero en el escritorio. Al tenerlo cerca después del cachetadón que le propinó el profesor, la reacción de Alejandro fue tomar el cenicero, lo primero que tenía cerca, y responderle con un golpe en el rostro.

Camacho explico que en ese momento no lo habían echado del colegio, pero cuando llegó su papá la cosa se puso peor. Primero lo iba a regañar por haber golpeado a un profesor, pero cuando le explicó los motivos por los que le soltó el golpe con el cenicero su papá cambió de actitud y se fue en contra del maestro. Alejandro recordó que se le fue a los golpes en plena dirección y frente al director. En este momento fue cuando expulsaron al actor de ese colegio y tuvo que ser llevado a un internado.

"Luego me dice mi papá: 'que bueno que no te dejaste. Te felicito, pero ya no te admiten en ninguna escuela y te vas a tener que ir al internado'. Fue lo mejor que me pudo haber pasado", cerró el tema Camacho.